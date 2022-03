Taranto in trincea: a Potenza è pareggio 1-1. Di Gennaro sbaglia un calcio di rigore ad inizio partita

In trincea, oltre ogni anatema. Il Taranto esce indenne dalla sfida esterna con il Potenza, collezionando il sesto pareggio dall’inaugurazione del nuovo anno solare ancora orfano di vittorie, ma l’esito di equilibrio in terra lucana racconta storie diverse nella sua stessa evoluzione. E conferma l’immediata metamorfosi identitaria invocata da Giuseppe Laterza alla vigilia: il pragmatismo che prevale sull’estetica (anche se la dinamica che ispira Di Gennaro per il gol del pareggio è pregevole), l’interpretazione del periodo delicato e decisivo della competizione attraverso una dose essenziale di carisma, concentrazione, senso di appartenenza alla maglia, l’abbandono dell’atteggiamento da neopromossa lodata in favore di una versione più concreta, umile, resistente. Il Taranto si trasforma nel suo ruolo e nella sua mentalità, al cospetto di un avversario in salute ed intenzionato a risollevarsi dalla zona play out: privo dell’acciaccato Civilleri, oltre che di Falcone e Guastamacchia (sulla via del recupero), rassegnato alla perdita sino al termine della stagione di Barone (insieme col lungodegente Diaby), costretto a rinunciare allo squalificato Granata, recupera invece Manneh e Pacilli per la panchina.

Giuseppe Laterza si affida allo scacchiere del 4-3-3, modellando la retroguardia con il ripristino della coppia centrale originaria Zullo-Benassai, supportata ai lati da Riccardi (dirottato a destra) e De Maria (prescelto per il dinamismo a sinistra). L’asse di centrocampo consta invece di Marsili, Di Gennaro e Labriola, mentre il tridente predilige nuovamente Versienti in mansione di esterno alto a destra, Saraniti punta centrale e Giovinco sistemato sul versante mancino. Reduce dal blitz di Latina, Pasquale Arleo replica un Potenza all’insegna del 3-4-1-2, col tandem offensivo leggero formato da Salvemini e Cuppone, supportato da Costa Ferreira e dagli inserimenti di Sandri e Bucolo. Il Taranto avrebbe la grande occasione di volgere le sorti del match a proprio beneficio dopo soli due giri di lancette: Versienti è protagonista di un’incursione perentoria sulla destra dalla quale scaturisce l’assist per Giovinco, atterrato in area da Gigli. Nessun dubbio per l’arbitro Gualtieri della sezione di Asti, il quale concede agli ospiti il calcio di rigore: dal dischetto “debutta” Di Gennaro, il quale indovina il movimento ma colpisce clamorosamente la traversa della porta custodita da Greco, con la sfera che rimbalza giù esternamente alla linea. Il sortilegio del fallimento dei penalty coinvolge anche l’esperto centrale, dopo gli errori precedenti e determinanti a carico di Giovinco e Saraniti. Vanificato il pericolo, il Potenza si arma di coraggio e ci prova al 6’ con Sandri, il quale conclude una triangolazione insistita dalla destra scaricando un tiro mancino sul fondo. I padroni di casa lucani pervengono al vantaggio al 16’: Costa Ferreira s’incarica dell’esecuzione di un calcio d’angolo dalla sinistra e confeziona il cross per la testa di Cargnelutti, il quale intercetta la traiettoria abbassata della sfera ed insacca resistendo alla marcatura di Benassai.

Episodi e dettagli che perseverano nell’influire sul percorso della compagine ionica, decisa stavolta a riorganizzare le sue idee e la sua reazione. Al 20’ Giovinco suggerisce dalla porzione mancina per Di Gennaro, il quale approfitta del controllo impreciso da parte di Matino e conclude: Greco protegge sul primo palo. Un altro evento tutt’altro che propizio è però in agguato: alla mezz’ora circa, infatti, Saraniti è costretto prima a ricorrere all’intervento dei sanitari per un problema all’adduttore, poi ad abdicare dalla contesa, rilevato da Santarpia. Le strategie della partita non variano, caratterizzate da simmetria fra proponimenti ed interruzioni: al 31’ Salvemini colpisce di testa smarcato sulla sinistra dell’area, dopo aver accolto l’assist di Zampano da calcio piazzato, ma Chiorra è attento nel parare. Gli ionici creano le iniziative in profondità su entrambi i binari, con Versienti e De Maria ispirati. Al 40’ Santarpia effettua un rasoterra mancino, bloccato da Greco. Il Taranto firma il pareggio al 43’, grazie ad una combinazione raffinata ed al dialogo palla a terra: Santarpia apre per l’accorrente De Maria, il quale confeziona un assist lungo a beneficio di Davide Di Gennaro che, appostato nel cuore dell’area, scaraventa un destro sicuro, di prima intenzione, alle spalle dell’estremo difensore Greco. Primo sigillo in maglia rossoblu per lui, festeggiato sotto la curva destinata ai numerosi appassionati ionici. La ripresa si inaugura con un intervento scomposto di Labriola ai danni di Costa Ferreira nei pressi della lunetta: la sua conclusione col destro da punizione è imprecisa al 48’. Altra opportunità per i lucani al 55’, quando De Maria frena in modo irregolare Cuppone (l’ammonizione costerà all’esterno rossoblu, già in diffida, l’assenza in occasione della sfida infrasettimanale con l’Avellino): il cross di Bucolo, artefice della dinamica su calcio di punizione, scova la testa di Matino, anticipato provvidenzialmente da Zullo. Il Potenza persiste col baricentro alto e costringe il Taranto ad abbassarsi: mister Laterza inserisce Mastromonaco per Versienti, ma i suoi piani saranno stravolti dall’ennesima contingenza. Al 67’ Labriola incassa il doppio cartellino giallo per un intervento ruvido sulle gambe di Sandri, lasciando la sua squadra in inferiorità numerica. La compagine di Arleo tenta di approfittarne e cerca le soluzioni fastidiose sulle palle inattive ed in mischia. E’ un Taranto assediato, che soffre ma che resiste in trincea: al 74’ è salvifica l’opposizione di Chiorra, il quale si distende e neutralizza il tiro energico di Sandri dalla trequarti. Ogni assalto è contenuto, i rossoblu non si destabilizzano in fase di non possesso e chiudono ogni varco alle velleità avversarie (agisce il neo entrato Burzio), provando a ripartire con Manneh (inserito in luogo di Giovinco, così come Ferrara a tutela per Santarpia). Uno stile guerriero, razionale ed omogeneo che funziona. Il viaggio verso la meta della permanenza in categoria non conosce però pause: i rossoblu scenderanno in campo già mercoledì prossimo, contro l’Avellino, prima di due sfide consecutive fra le mura amiche dello Iacovone (la successiva è col Monopoli).

Alessandra Carpino

POTENZA-TARANTO 1-1

Serie C girone C / 31ma giornata (domenica 13 marzo 2022, ore 17.30)

Potenza (3-4-1-2): Greco; Gigli (77′ Koblar), Matino (80′ Romero), Cargnelutti; Coccia, Bucolo (80 Nigro), Sandri, Zampano (62′ Zenuni); Costa Ferreira (62′ Burzio); Salvemini, Cuppone. A disp. Marcone, Vecchi, Dikdak, Piana, Sueva, Guaita, Sepe. All. Arleo.

Taranto (4-3-3): Chiorra; Riccardi, Zullo, Benassai, De Maria; Di Gennaro, Marsili, Labriola; Versienti (62′ Mastromonaco), Saraniti (30′ Santarpia, dall’83’ Manneh), Giovinco (’83’ Ferrara). A disp. Loliva, Antonino, Tomassini, Pacilli, Turi, Cannavaro. All. Laterza.

Reti: 16′ Cargnelutti (P), 43′ Di Gennaro (T)

Arbitro: Gualtieri (Asti)

Assistenti: Ricciardi (Ancona) e Ferrari (Rovereto)

Quarto ufficiale: Grasso (Ariano Irpino)

Ammoniti: Sandri (P); Benassai, Labriola, De Maria, Di Gennaro (T)

Espulsi: 67′ Labriola (T) per doppia ammonizione; 89′ Scalise (dirigente Potenza)

Note: Al 2’ Di Gennaro (T) fallisce un calcio di rigore. Recupero 2′ pt, 5′ st. Angoli 7-3. 300 tifosi da Taranto