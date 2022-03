Ilva in as, progetto per i lavoratori

La possibilità di utilizzare i dipendenti di Ilva in amministrazione straordinaria, circa 1.600 solo a Taranto e tutti da molto tempo in cassa integrazione straordinaria, da parte di soggetti pubblici e privati, è un progetto che la Regione Puglia ha candidato al Pnrr. Si tratta di una iniziativa da 10 milioni di euro per la riqualificazione professionale dei cassintegrati della società siderurgica, proprietaria degli impianti.

Sebastiano Leo, assessore al Lavoro e formazione professionale della Regione Puglia, ha dichiarato che “nell’ambito del più complessivo confronto col partenariato economico e sociale, la giunta regionale ha approvato il Piano attuativo regionale delle misure per il lavoro finanziabili con il Pnrr. Tra le misure più innovative, abbiamo candidato un importante progetto pilota per la riqualificazione professionale dei lavoratori in cassa integrazione a zero ore che, nella nostra regione, sono quasi tutti lavoratori ex Ilva”.