Furto in una casa di campagna, presi padre e figlio

Sorpresi a rubare in una casa di campagna: padre e figlio arrestati dalla Polizia di Stato. Da qualche mese erano diverse le segnalazioni di furti, soprattutto nelle abitazioni isolate, nelle campagne martinesi. Nel corso di mirati servizi gli agenti hanno accertato, anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, la presenza di una Fiat Doblo di colore celeste. Proprio quell’auto è stata intercettata con due persone a bordo in una strada di campagna da un equipaggio del Commissariato che in quel frangente sorvegliava la zona.

Seguendo il mezzo a debita distanza gli agenti hanno notato che uno dei due occupanti sceso dalla vettura, si è avvicinato con circospezione ad alcune abitazioni situate lungo l’isolata strada di campagna, con il chiaro intento di accertarsi se queste fossero al momento disabitate. I sopralluoghi dei due sono durati circa un’ora fino a quando l’auto ha svoltato in una stradina poderale, fermandosi davanti al cancello di una villetta. I due occupanti della vettura sono scesi e, dopo aver forzato la serratura del cancello, sono entrati all’interno del giardino prelevando due grossi “capasoni” per poi caricarli nel bagagliaio della Fiat Doblò. I poliziotti, che monitoravano le loro azioni, li hanno bloccati quando erano già saliti sull’auto pronti per allontanarsi dalla zona. Messi davanti all’evidenza dei fatti, padre e figlio c non hanno potuto che ammettere le loro responsabilità sul furto in quella villetta. I due , rispettivamente di 60 e 32 anni, entrambi con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, sono stati accompagnati negli uffici del Commissariato e messi agli arresti domiciliari.