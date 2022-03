Verso il voto, «Lavorare insieme per rafforzare una moderna visione ecologista»

«Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare una moderna visione ecologista, non c’è altra strada per Taranto che la transizione giusta». Lo ha dichiarato Rinaldo Melucci, candidato sindaco per la coalizione Ecosistema Taranto 2022.

MELUCCI A ROMA ALLA CONFERENZA PROGRAMMATICA DI EUROPA VERDE

«Intensa giornata di riflessioni alla conferenza programmatica di “Europa Verde” a Roma, sul futuro dei nostri modelli di sviluppo, della qualità della vita nei nostri territori, dell’integrazione europea, specie in questo momento di gravi tensioni internazionali. Abbiamo portato l’esperienza di Taranto, che sta lottando con tanti cittadini e associazioni nella direzione di un’autentica transizione ecologica, economica ed energetica. Lo sta facendo, da un lato, con una specifica programmazione amministrativa, che significa investimenti e cantieri per l’alternativa produttiva e un cambio di mentalità. Lo sta facendo anche, dall’altro lato, con una forte resistenza verso i soggetti pubblici e privati che condizionano benessere ed ecosistemi in riva allo Ionio, attraverso ordinanze e ricorsi in sede giudiziaria, come noto, per la tutela dei diritti costituzionali e la volontà di autodeterminarsi della nostra comunità. Negli interventi degli esponenti dei partiti nazionali e di tanti amministratori locali prende ormai slancio l’ipotesi di un campo progressista allargato, fondato proprio su valori e priorità concrete della transizione giusta, proprio come l’amministrazione comunale stava tentando di anticipare a Taranto. E questo è un indirizzo globale per le città del mondo, che richiede un rinnovato protagonismo dei profili ecologisti all’interno delle istituzioni. Ringraziamo, perciò, i co-portavoce di “Europa Verde”, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, per questa centralità che hanno dedicato a Taranto in questo importante momento politico, al loro fianco continueremo a lavorare per rafforzare il linguaggio e gli obiettivi del mondo ecologista, già a cominciare dagli impegni che stiamo assumendo davanti a cittadini ed elettori in vista della tornata amministrativa della prossima primavera.

«CROCIERE, IL 27 MARZO SI RIPARTE»

«Tra due settimane riprenderanno gli approdi crocieristici nel porto di Taranto». Così Rinaldo Melucci, sindaco uscente di Taranto. «È il risultato di una capillare programmazione che da imprenditore prima, e da amministratore pubblico dopo, ho avviato e sostenuto. Grazie alla collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale e con il tessuto imprenditoriale cittadino, grazie all’impegno dei miei assessori e degli uffici comunali, abbiamo trasformato lo scalo ionico da infrastruttura monopolizzata dalla grande industria ad hub del turismo locale». «Lo dimostrano i numeri da record di questa stagione crocieristica: arrivi e partenze sono raddoppiati, raggiungendo quota 51; le compagnie che effettueranno soste sono ben 9, con Msc a guidare la classifica con 29 scali; stimiamo ben 130mila passeggeri in transito. A partire dal 27 marzo, quindi, Taranto tornerà ad accogliere i crocieristi, con la prospettiva di poter godere delle bellezze della nostra città senza le restrizioni imposte dalla bolla sanitaria. Ci auguriamo, tuttavia, che l’assenza di un governo cittadino non crei difficoltà – conclude Melucci – Perché lo scorso anno i turisti hanno più volte apprezzato la qualità dell’accoglienza per la quale avevamo lavorato tutti insieme e anche il pur minimo ridimensionamento di quel successo sarebbe l’ennesimo danno da addebitare a chi ha firmato per lo scioglimento».

SINISTRA ITALIANA OSPITA GIOVANNI IMPASTATO

Sinistra Italiana organizza una iniziativa pubblica sul tema della Legalità sabato 19 marzo alle ore 18 presso la sede dell’associazione “Il Frantoio”, in corso Vittorio Emanuele II civ.1/1 Talsano.Interverranno: Giovanni Impastato, fratello di Peppino ammazzato dalla mafia il 9 maggio 1978; Cosimo Minzera, segretario cittadino Sinistra Italiana; Nico Bavaro – segretario regionale Puglia Sinistra Italiana; Anna Grazia Maraschio assessore Ambiente e Urbanistica Regione Puglia; Rinaldo Melucci, candidato sindaco. Modera il giornalista Matteo Schinaia.