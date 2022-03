Esplorare e scoprire con le scuole europee, l’Istituto Viola in prima linea

Internazionalizzazione ed innovazione dei modelli didattici e di apprendimento sono le parole d’ordine dell’Istituto Comprensivo C.G.Viola che partecipa attivamente alla più grande community europea di insegnanti attivi in progetti collaborativi tra scuole: la piattaforma E-Twinning nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea e attualmente tra le azioni del Programma Erasmus+ 2021-2027. Da sempre l’istituto comprensivo C.G.Viola persegue l’obbiettivo di promuovere la consapevolezza interculturale fra Scuole di Paesi europei e migliorare le competenze tecnologico – comunicative, sfruttando ogni possibile iniziativa di gemellaggio con altre scuole all’estero.

E-Twinning si inserisce pienamente in tale contesto e si realizza attraverso una piattaforma informatica che coinvolge i docenti facendoli conoscere e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro, sfruttando le potenzialità del web. “Explore and Discover” il nome assegnato al progetto realizzato da un gruppo di docenti dell’Istituto Comprensivo C.G.Viola e coordinato dal dirigente scolastico Marilena Salamina, è stato sviluppato in collaborazione con cinque Scuole partner europee per la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio culturale e storico del territorio dove ha sede ciascuna scuola: la natura e l’ambiente, i monumenti,le chiese ecc le principali aree indicate dai bambini dell’Istituto C.G.Viola per tracciare la nostra eredità culturale e valorizzare la nostra identità europea. Per il progetto è stata realizzata una mascotte in tessuto, assemblata parzialmente da ciascuna scuola cooperante rappresentante una Lontra per sensibilizzare l’attenzione sulla problematica degli animali in via di estinzione.

«Edy, il nome scelto dai bambini per la lontra, ha fatto il giro di mezza Europa, passando da ciascuna delle scuole partner dove è stata di volta in volta assemblata e festeggiata come un messaggero di pace e amicizia, sentimenti che risiedono saldamente nei bambini e che in questi giorni i bambini esprimono con grandi sorrisi di gioia e speranza, perché è vero che la pace comunica con un sorriso – per citare Madre Teresa». Il progetto, sviluppato in lingua inglese, ha visto la partecipazione di numerosi alunni, dai piu piccoli della scuola primaria a quelli della scuola secondaria di primo grado: l’azione è il tramite per aprirsi ad una nuova didattica basata sulla progettualità, lo scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale con l’uso costante delle nuove tecnologie. «La mascotte Edy, ospitata recentemente presso l’istituto comprensivo C.G.Viola, è ripartita verso la successiva tappa, la Slovacchia, facendosi messaggera di numerosi sorrisi e speranze, quelle dei bambini di tutto il mondo e di noi tutti».