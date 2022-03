Guerra in Ucraina, Donne insieme... per la Pace

“I Governi degli Stati membri della presente Convenzione Unesco, in nome dei loro popoli, dichiarano: che, poiché le guerre nascono nella mente degli uomini, è nello spirito degli uomini che devono essere poste le difese della pace.” Con questa frase tratta dal preambolo che istituisce l’Uneswco, letta dalla organizzatrice dell’incontro Donne… insieme per la Pace, Carmen Galluzzo Motolese si è dato inizio alla presentazione dell’evento. Ciò avvenne, continua la Galluzzo, dopo le atrocità e la perdita di vite umane dei conflitti armati mondiali della prima metà del XX secolo. Uno degli obiettivi era ed è: Proteggere la libertà di espressione come condizione essenziale per garantire la democrazia, lo sviluppo e la tutela della dignità umana.

Tutto quello che invece sta accadendo in queste settimane in Ucraina è esattamente l’opposto di ciò che fu sottoscritto da numerosi stati nel 1946. Sono seguiti i ringraziamenti per la loro presenza non solo a tutte le presidenti delle associazioni presenti(Anna Fiore Presidente comitato di Taranto Cri, Anna Rano Presidente provinciale Unicef, Suatomi -Teodori Presidente Club TreEmme Taranto, Sara Lanotte referente Asl Taranto nel gruppo Donne per la città, Natalia Boccuzzi vice Presidente Club Soroptimist Taranto) ma anche ai soci della Marco Motolese e del Club per l’Unesco di Taranto con il suo segretario Amm. Filippo Casamassima ed al mio amico e collega consigliere Gaetano Blè. Un particolare ringraziamento va al Comandante provinciale della Guardia di Finanza Massimo dell’Anna che ha delegato il T.C. Raffaele Chiarello a porgere i saluti del Corpo, poiché fuori sede. Un folto pubblico ha seguito i vari interventi e l’intermezzo musicale offerto dal Conservatorio “Giovanni Paisiello “di Taranto.

L’intervento musicale era molto appropriato visto che la musica è un mezzo di comunicazione importante anche nel sentimento di Pace. Come sappiamo l’Unesco, dice nella sua presentazione dell’evento Carmen Galluzzo, pone l’accento sulla salvaguardia dei diritti umani attraverso la formazione di adulti e adolescenti, ricordo continua la Galluzzo, il nostro progetto a Valona per gli alunni delle scuole condotte dalla Suore Serve di Maria, e il decennio dedicato ad una cultura di Pace 2001/2010 e contro la violenza sui bambini del mondo. Il Club per l’Unesco di Taranto riuscì, continua, ad ottenere che il Marta divenisse Monumento Messaggero di Pace grazie alla presenza del frammento scultoreo rappresentante il volto di Augusto, che assume davvero l’autorevolezza di “ambasciatore” di pace. Un riconoscimento che ha visto inserito il nostro Museo Marta nell’elenco Unesco patrimoni, testimone di una cultura di Pace, dell’Umanità. l’assedio dell’esercito russo nei confronti dell’Ucraina continua la Galluzzo è senza tregua. La comunità internazionale compresa l’Italia è molto solidale nei confronti della popolazione assediata. Bambini e donne fuggono dalla loro terra in cerca di riparo, mentre gli uomini restano per difendere la libertà e la democrazia. Il dolore e la rabbia causate dalle immagini che ci giungono da Kiev e dalle città sotto attacco ci infondono paura per il domani.

A subire le ripercussioni di questa guerra vi è il tesoro culturale dell’Ucraina. Sette sono i siti ucraini iscritti nella lista dei patrimoni dell’umanità Unesco. Questi beni storici e artistici sono minacciati dai bombardamenti dei russi, e rischiano di essere distrutti. Tra i monumenti simbolo della cultura ucraina, spicca la suggestiva Cattedrale di Santa Sofia a Kiev, primo monumento della nazione a essere inserito nella prestigiosa lista. Costruito intorno al 1050, questo edificio ortodosso, simbolo dell’unità del Paese, punta le sue cupole dorate nel cielo di questa città. Sappiamo che distruggere tutto ciò che è opera d’arte significa distruggere l’identità e la storia di un popolo. Molte opere d’arti scultoree sono invece state imballate e trasferiti nei sotterranei. Come in tutta Italia, anche noi a Taranto abbiamo messo in atto una rete di solidarietà. La presenza di solo alcune delle associazioni ioniche che condividono questa manifestazione lo dimostra. Le più coinvolte anche a livello nazionale sono la Croce Rossa Italiana e l’Unicef presenti l’altra sera ma a fianco a queste, ci sono state il Club TreEmme Mogli Ufficiali della Marina Militare, Soroptimist Club nazionale al femminile.

La Diocesi e la Caritas Diocesana poi stanno svolgendo un gran lavoro in unione con la Prefettura per l’accoglienza delle Ucraine e dei loro bambini e per la spedizione di beni alimentari e vestiario dono dei nostri concittadini. La Presidente del comitato di Taranto della Cri Anna Fiore dopo aver dato cenni storici della associazione nazionale, ha sottolineato che il loro supporto solidale consiste nella raccolta di fondi affinché possa essere acquistato quanto necessario come richiesto dalle consorelle società di croce Rossa dei paesi confinanti all’evento bellico. Ha preso poi la parola la presidente dell’Unicef Anna Rano sottolineando il loro lavoro a favore dei bambini portato avanti da sempre non solo in questo triste momento. La presidente del Club TreEmme Rossella Suatomi Teodori invece ha messo in rilievo il lavoro svolto in questi anni dal Club ma ha anche evidenziato l’attenzione che stanno ponendo le mogli degli ufficiali della Marina Militare nella raccolta fondi per gli Ucraini, in questo coadiuvate dalla Presidente onoraria e Madrina del Club ionico Sabrina Vitiello. Per il Gruppo Donne per la Città, nato su idea di Carmen Galluzzo nel 2020, era presente Sara Lanotte referente ASL Taranto nel gruppo. La dottoressa Lanotte ha comunicato che ogni componente dello stesso, in qualità di referenti istituzionali stanno realizzando non solo quanto richiesto dalle istituzioni di appartenenza a favore delle vittime del conflitto armato, ma anche come Gruppo Donne si sono impegnate in una fattiva raccolta fondi.

Presente in sala, anche la new entry del gruppo Maria Teresa Varvaglione Ha terminato gli interventi la Vice Presidente del Club Soroptimist Natalia Boccuzzi. Dopo aver porto i saluti della Presidente Silvana Melli assente poiché all’estero, ha presentato tutte le collaborazioni che il Soroptimist locali sta fornendo al nazionale per un concreto aiuto di fondi a favore dell’emergenza in atto in Ucraina. … Certo, ci sono donne tra i combattenti ucraini e tra quelli russi, e abbiamo visto donne e bambine preparare bombe molotov nelle città minacciate per fronteggiare i cannoni nemici, rudimentale contributo alla difesa della patria. Ma non nelle stanze dove tutto si decide, non nei lunghi tavoli maschili dove l’umanità sofferente non conta e contano soltanto i territori controllati, le armi usate, i nemici catturati, i confini ridisegnati. Nei primi dieci giorni di guerra abbiamo conosciuto innumerevoli esempi di quell’energia vitale femminile che è l’antitesi dell’energia distruttiva di chi vuole combattere e uccidere e fare prigionieri. E che insegue ancora e sempre la vita, rifuggendo la logica disumana della violenza… Una sola donna si è vista, in uno di quei consessi ad altissimo tasso di testosterone: Elvira Nabiullina, governatrice della Banca centrale russa, sedeva accanto ai ministri e ai consiglieri economici di Putin… (Antonella Mariani) Elvira Nabiullina appare, comunque, nelle foto di repertorio, contrariata dalle decisioni che gli uomini di potere prendono.