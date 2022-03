«Diciamo No alla guerra», l’appello lanciato dall’Istituto Martellotta

I tre ordini di scuola, infanzia, elementari e medie martedì 15 marzo dalle 10 e fino alle 11 sospenderanno le consuete attività scolastiche per ritrovarsi tutti insieme, sui piazzali dei plessi della Martellotta per dire no alla guerra. Totale il coinvolgimento dei docenti della Martellotta che insieme al Dirigente Giovanni Tartaglia hanno fatto dell’inclusione il proprio vessillo. La scuola – afferma il DS Tartaglia – è un grande spazio d’incontro, una palestra di vita, una comunità di relazioni, è il luogo deputato ad educare alla pace, a fare esperienza di pace, ad allenarsi a vivere nella pace, a studiare la pace.

La Martellotta- continua Giovanni Tartaglia – con questa manifestazione, che non è assimilabile ad una festa, che coinvolge piuttosto tutti i suoi studenti con inni di pace, piccole performance, con un programma sentito e accorato messo a punto dagli insegnanti vuole lanciare un appello di pace, promuovendo la fratellanza, donando un sorriso a tutti, consolidando quella forma di ascolto, di accoglienza, di dialogo e di tolleranza, principi base non solo della nostra bellissima Costituzione ma principi di amore universale come negazione delle ingiustizie e di sopraffazione che la nostra scuola condivide e persegue appieno. Il conflitto che vede l’Ucrania al centro di una terribile guerra, in cui i massacri vedono calpestati i diritti umani e la libera democrazia deve farci riflettere; ma la solidarietà ricordiamo che affonda le sue radici nella compassione, quella stessa che dobbiamo provare, per quelle mamme ucraine costrette a fuggire con i loro figli per sottrarli alla guerra, per i tanti uomini rimasti in patria a combattere, ma anche per quelle mamme di quei soldati russi che stanno perdendo la vita per una guerra che forse neanche comprendono. La scuola ha il compito di preparare i giovani a vivere da cittadini liberi, responsabili e consapevoli in una dimensione di cittadinanza attiva.

Il nostro auspicio afferma il DS Tartaglia – è quello di formare ed educare i nostri ragazzi a relazionarsi con il mondo, a rifuggire l’emarginazione sociale, le disuguaglianze, l’aggressività, la violenza, in questo chiamiamo in causa le famiglie, con il patto di corresponsabilità, attraverso un’azione sinergica fondamentale per formare le donne e gli uomini al servizio della pace. La Martellotta è in prima linea nel suo ruolo educativo, nell’arricchimento delle conoscenze, nell’analisi di quanto ci accade, anche il covid, un’altra guerra, ci ha insegnato ad affrontare le difficoltà a comprendere e insieme a superare. In tale ottica la Martellotta ha già dato la propria disponibilità ad accogliere bambini ucraini, per questo abbiamo parlato ai nostri ragazzi, perché sappiano che si ritroveranno con chi fugge dalla guerra, e saranno proprio loro i primi a far si che i ragazzi che arrivano dall’Ucraina si sentano accolti e a loro agio.