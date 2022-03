Costretti a emigrare per il troppo caldo

Fino a circa trenta anni fa, il principale stimolo per le migrazioni era quello riproduttivo ed esse erano costanti, cioè avvenivamo sempre lungo le stesse rotte. Oggi, i cambiamenti climatici alterano le migrazioni degli animali o ne inducono di nuove, in particolare nelle zone dell’Artico. È quanto rivela un nuovo studio, condotto dall’Università del Maryland (USA). Renne, aquile reali e altre 86 specie abituate ai climi freddi hanno anticipato i loro spostamenti nel corso di tre decenni. La colpa è delle variazioni di temperatura, che costringono gli esemplari appartenenti a queste specie a modificare le loro rotte per trovare habitat maggiormente affini alle loro necessità.

Lo studio è stato condotto grazie all’uso di tecnologie satellitari e di rilevatori GPS, che hanno permesso ai ricercatori di monitorare da remoto un gruppo di 900 femmine di renna, per ben 15 anni. Dall’analisi è emerso come questi esemplari anticipino ogni anno le migrazioni in prossimità del parto, probabilmente per l’aumento delle temperature. La media dell’anticipo è di circa un giorno ogni 12 mesi, per un totale di quasi 20 giorni accumulati in 20 anni. Ciò dimostra che gli animali si stiano inconsapevolmente adattando ai cambiamenti climatici da anni. Tuttavia, anticipare le migrazioni per il parto, affinché le renne possano raggiungere luoghi più freddi, è pericoloso. Il rischio è che i cuccioli si imbattano in tempeste di neve, per loro spesso letali. Una variazione simile è stata osservata anche per le aquile reali che, negli ultimi 25 anni, hanno anticipato le migrazioni primaverili per la nidificazione. Ogni anno l’anticipo è di poco meno di un giorno, ma già oggi si registrano almeno 20 giorni di partenza prematura. Gli oltre 15 milioni di dati raccolti hanno dato luogo a un database che risulterà molto utile in futuro, quando il “global warming” diverrà ancora maggiore, per individuare con largo anticipo le specie che rischiano maggiormente l’estinzione.

Come risultato del riscaldamento degli oceani, gli areali di distribuzione di molte specie stanno slittando verso il Polo Nord o verso acque più profonde per rimanere nella loro nicchia ottimale di temperatura. A causa dei cambiamenti climatici sempre più pesci migreranno, col risultato che alcune regioni marine si svuoteranno a favore di altre. Inevitabili saranno, quindi, le conseguenze economiche che costringeranno i Paesi a trovare nuovi accordi sui diritti di pesca. Uno studio pubblicato sulla rivista “Global Change Biology” ha mostrato che entro il 2100 gli effetti dei cambiamenti climatici porteranno quasi la metà dei pesci che ora nuotano in una o più zone economiche esclusive a migrare dai propri habitat storici, rischiando di creare seri conflitti internazionali. La zona economica esclusiva, talvolta citata con l’acronimo ZEE, è un’area del mare, adiacente alle acque territoriali, in cui uno Stato costiero ha diritti sovrani per la gestione delle risorse naturali, giurisdizione in materia di installazione e uso di strutture artificiali, ricerca scientifica, protezione e conservazione dell’ambiente marino. La biogeografia delle specie marine muterà al mutare delle variabili ambientali dell’oceano, con inevitabili impatti sulla pesca, l’economia e i mezzi di sostentamento che comprometteranno anche il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile approvata dalle Nazioni Unite nel 2015.

La ricerca ha tracciato gli spostamenti dal 2006 di oltre 9.000 risorse ittiche transfrontaliere (pesci, cioè, che attraversano le ZEE di due o più Stati vicini), che rappresentano l’80% di ciò che viene pescato nelle ZEE di tutto il mondo, effettuando delle stime fino al 2100. È emerso che già entro il 2030, se non si farà nulla per ridurre le emissioni di gas serra, il 23% di queste risorse ittiche non vivrà più nel proprio habitat storico, e il 78% delle ZEE sarà interessato dallo spostamento di almeno una risorsa ittica; entro il 2100 queste percentuali saliranno, con la migrazione del 45% delle risorse e il coinvolgimento dell’81% delle ZEE. Pensiamo a quali situazioni di conflitto potrà portare questo scenario! In particolare, stando a uno studio pubblicato sulla rivista “Nature Sustainability”, dieci piccole isole dell’oceano Pacifico, identificate con l’acronimo “Small Island Developing States”, come Kiribati e le Isole Cook, che ospitano paesi in via di sviluppo, ischiano nei prossimi anni di perdere una fetta importante del loro PIL a causa di una migrazione forzata determinata dall’aumento delle temperature oceaniche: quella dei tonni. Si tratta di tre specie di tonno, molto pescate nell’area del Pacifico considerata: il tonnetto striato (Katsuwonus pelamis), il tonno a pinne gialle (Thunnus albacares) e il tonno obeso (Thunnus obesus), che rappresentano una fetta consistente dell’economia delle dieci isole in questione, in quanto più del 50% dei tonni pescati in tutto il mondo provengono da quest’area, e le tasse di accesso per pescare fanno entrare nelle casse statali di queste isole una quantità di denaro pari al 37% del loro PIL.

In altre parole, senza il controllo sulle acque ricche di tonni queste isole rischierebbero un collasso economico più o meno grave. Tuttavia, con l’aumento delle temperature oceaniche, le popolazioni di tonno del Pacifico si stanno spostando in massa verso est, in cerca di acque più fredde e profonde. Questo le porterebbe a uscire dai confini delle acque territoriali delle SIDS e direttamente in mare aperto, dove i governi delle isole non avrebbero quasi più alcun controllo sul pescato. Il riscaldamento globale, però, induce anche migrazioni che vanno in direzione opposta, cioè dal Polo Nord verso il sud! Vediamo di cosa si tratta. Avete mai sentito nominare le specie “orso grolare” e “orso pizzly”? No, ovviamente. Infatti, si tratta di incroci naturali determinati dal cambiamento climatico: gli orsi polari affamati si spostano sempre più a sud. A seguito dello scioglimento dei ghiacci, essi hanno difficoltà sempre maggiori a trovare le foche, le loro prede elettive. Restano dunque digiuni per diverse settimane e costretti a intraprendere a volte anche vere e proprie migrazioni. Contemporaneamente, il caldo spinge gli orsi grizzly a nord. Il più delle volte gli individui di queste specie entrano in contatto durante la ricerca del cibo, ad esempio dove sono presenti carcasse di balene, e interagiscono tramite quelli che gli scienziati definiscono “accoppiamenti opportunistici”.

L’ibrido, osservato per la prima volta in natura nel 2006, era caratterizzato dal mantello bianco sporco, dal muso allungato e da altre peculiarità tipiche del grizzly. Un test del DNA, condotto dal Wildlife Genetics International in Columbia Britannica (Canada), confermò che si trattava di un ibrido, la cui madre era un orso polare ed il padre un grizzly. Questi ibridi sopportano meglio le temperature più alte e, quindi, potrebbero diventare sempre più comuni con il riscaldamento dell’Artico in corso. Poiché le due specie, l’orso polare e il grizzly, si sono separate solo circa 500.000 – 600.000 anni fa, la loro prole può riprodursi (cosa spesso impossibile negli ibridi). Nell’ambito di una convenzione, è stato stabilito che questo ibrido si può chiamare in due modi: il piccolo di un maschio di orso polare e di una femmina di grizzly verrebbe chiamato «orso pizzly», mentre quello di un maschio di grizzly e di una femmina di orso polare verrebbe chiamato «orso grolare». Negli articoli scientifici, il metodo per nominare gli ibridi è il nome latino con prima il nome del padre. Probabilmente, in futuro, la specie orso polare (Ursus maritimus) e quella detta grizzly (Ursus arctos horribilis) spariranno ma ne avremo due nuove! «E’ questo un fenomeno che conferma la plasticità biologica degli animali, che si esprime a diversi livelli: da quello genomico a quello comportamentale, e descrive la capacità di un “sistema” di cambiare stato in risposta a stimoli esterni» spiega Gianluca Catullo, biologo, responsabile dell’ufficio specie e habitat del Wwf Italia. Quello che «non sappiamo – conclude il ricercatore – è se tutte le specie avranno la stessa capacità di adattamento e non possiamo stabilire quali abbiano poi effettivamente sviluppato gli strumenti adatti alla sopravvivenza».

Ester Cecere

Primo ricercatore Cnr – Istituto Talassografico Taranto