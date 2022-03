Canile, il Comune di Taranto chiede 2 milioni

È attesa il prossimo 8 aprile la sentenza sulla nota vicenda del canile municipale San Raphael di Taranto ma sul processo incombe il rischio della prescrizione. Due anni e 4 mesi di reclusione rischiano i due imputati e 300.000 euro di multa la società che ha gestito in passato la struttura. Sono queste le richieste che il pubblico ministero Marco Colascilla Narducci ha formulato davanti al giudice monocratico del Tribunale di Taranto per Pietro e Raffaele Quaranta, rispettivamente di 61 e 35 anni, padre e figlio e per la “San Raphael srl”, società che ha gestito per un periodo il canile rifugio. Il primo è finito sotto accusa in quanto amministratore unico della Ecolife srl, società aggiudicataria della gara di appalto per la gestione e l’ampliamento del canile e il secondo poiché socio e amministratore unico della San Raphael srl. I reati ipotizzati sono quelli di concorso in truffa ai danni del Comune di Taranto e nel aver messo in atto simulazioni finalizzate al raggiro nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare in corso davanti al Tribunale civile di Taranto.

I fatti contestati risalgono agli anni 2012-2013. L’ente civico, nel procedimento penale, si è costituito parte civile tramite l’avvocato Fausto Soggia. Il legale, associandosi alle richieste della pubblica accusa, ha chiesto la condanna e il risarcimento dei danni quantificato in almeno 2 milioni di euro per le condotte contestate a imputati e società che, secondo il difensore di parte civile, hanno arrecato un danno all’immagine e al buon andamento amministrativo dell’ente. A ciò si aggiunge, è sempre la tesi del legale, anche la notevole rilevanza mediatica e l’impatto sociale della vicenda nel capoluogo ionico. Le accuse ruotano intorno alla gara per l’affidamento della gestione e dei lavori per l’ampliamento del canile rifugio. Stando alla ricostruzione dell’accusa, sin dalla fase iniziale dell’aggiudicazione sarebbe stato falsamente rappresentato l’esborso economico per l’acquisto dell’area, su cui realizzare il canile, che in realtà sarebbe stata già nella disponibilità degli imputati.

Successivamente, secondo le ipotesi accusatorie, sarebbero stati elusi gli obblighi di realizzazione di un’area tecnico-sanitaria, di due sale operatorie, della sala per radiografie e dell’impianto di cremazione. Infine, è sempre la tesi dell’accusa, alla scadenza del contratto di appalto, la struttura non solo non sarebbe stata consegnata al Comune di Taranto, cosi come previsto dalle condizioni contrattuali. Ma, stando alle contestazioni, sarebbero stati posti in essere atti simulati o addirittura fraudolenti per impedire che il Comune ne acquisisse la titolarità malgrado l’esborso, quantificato complessivamente in 3 milioni e mezzo di euro più iva, avvenuto in più tranche. Secondo la tesi del difensore del Comune, avvocato Soggia, le condotte poste in essere dagli imputati avrebbero anche costretto gli uffici competenti del Comune ad intraprendere complesse azioni giudiziarie non solo in sede penale ma anche in sede civile e amministrativa, in giudizi che impegnano l’ente da oltre otto anni.

A questo si aggiunge, sono sempre le motivazioni alla base della richiesta di risarcimento, che il Comune pur avendo avuto la facoltà d’uso del canile, per assicurare il servizio è costretto ad utilizzare una struttura lasciata in pessime condizioni, priva di allaccio alla rete di acqua e fogna, con enorme dispendio di risorse per assicurarne il funzionamento. L’impianto è sottoposto a sequestro preventivo da parte del Tribunale di Taranto, con facoltà d’uso, con decreto emesso nel 2015 dal gip Pompeo Carriere. Sulle richieste del pm e del difensore di parte civile del Comune, la decisione del giudice monocratico del Tribunale di Taranto è attesa il prossimo 8 aprile. Parallelamente al processo penale è in corso anche uno civile nelle aule giudiziarie nel quale il Comune è assistito dall’avvocato Massimo Moretti.