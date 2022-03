Novanta posti letto per i profughi ucraini a Grottaglie

GROTTAGLIE – La Città delle Ceramiche risponde alla chiamata per la pace e per la solidarietà al popolo ucraino. “Quando abbiamo lanciato l’appello alla nostra cittadinanza perché si mettesse, gratuitamente e con le proprie possibilità, a disposizione della popolazione ucraina in fuga dalla guerra, lo abbiamo fatto con la certezza che la nostra comunità, come ha sempre fatto, avrebbe risposto – dice l’assessore alle Politiche sociali, Marianna Annicchiarico – e non ha tradito le aspettative, infatti ad oggi, siamo a circa 90 posti letto, tra abitazioni private, esclusive e condivise, strutture ricettive e alloggi di proprietà ecclesiastica; 28 disponibilità per aiuti medico-sanitari, 17 per supporto psicologico e 13 per mediazione culturale. Ma sono in tanti che ci hanno contattato privatamente per manifestare la propria volontà a collaborare con l’amministrazione, come liberi professionisti o associazioni per fornire gratuitamente supporto legale.

Tutto questo si unisce alla già manifestata disponibilità a collaborare con l’ufficio servizi sociali dei volontari e volontarie del Ser, della Croce Rossa italiana- Comitato di Grottaglie, e di ActionAid, che attraverso i loro canali internazionali, sono specializzate nella Restoring Family Links, Rfl, vale a dire nel ricongiungimento familiare, per quanti abbiano perso i contatti con i propri familiari a causa della guerra”. “Già dai primi giorni del conflitto, abbiamo contattato gli uffici della Prefettura e della Questura nonché il Commissariato di Polizia, per pianificare l’accoglienza e ufficializzare le nostre disponibilità – prosegue l’assessore Annicchiarico – contestualmente, stiamo attivando collaborazioni anche con le scuole del territorio, già sollecitate da una nota del Miur nell’inserimento scolastico dei minori che arriveranno sul territorio. L’amarezza per questo conflitto è tanta: ogni giorno assistiamo impotenti a questa ennesima sciagura per l’umanità, ma tanto possiamo fare per accogliere chi fugge, chi sta rischiando la vita. L’appello è ad aprire anche le porte a chi scappa da altri conflitti, altre sciagure, a chi cerca una migliore soluzione nella nostra comunità, per sé e per i propri figli. Non ci sono guerre di serie A e guerre di serie B”. “Ci sono guerre e uomini, donne e bambini impauriti, soli, che cercano aiuto – concluide l’assessore alle Politiche sociali – Grottaglie sa essere molto generosa e accogliente, lo abbiamo dimostrato e lo stiamo facendo ancora ora. Continuiamo così”.