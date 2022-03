Faggiano, San Giuseppe tra tradizione e solidarietà

FAGGIANO – Sono in corso a Faggiano i solenni festeggiamenti patronali in onore di San Giuseppe che, a cause delle disposizioni anticovid-19, si svolgono con alcune limitazioni, cercando tuttavia di custodirne gli aspetti tradizionali e sviluppandone il senso della solidarietà, attraverso alcune iniziative di attenzione all’altro, sulle linee della “Chiesa in uscita” auspicata da papa Francesco. Proprio in tale ambito la parrocchia-chiesa madre dell’Annunziata, d’accordo con l’amministrazione comunale, ha offerto la disponibilità della casa canonica per ospitare alcuni profughi ucraini. Se la situazione pandemica lo permetterà, i festeggiamenti patronali si ripeteranno nello stile consueto, processione compresa, il 30 aprile e il primo maggio.

Il programma stilato dall’apposito comitato e dal parroco don Francesco Santoro prevede ogni sera, dalle ore 17.30, la recita del Rosario e del Sacro Manto e alle ore 18.30 la santa messa. Domani, mercoledì 16, durante la santa messa, si terrà la benedizione di tutte le donne in stato di gravidanza; seguirà alle ore 19.30 la presentazione del libro “Torna quando vuoi” di Gianni Liviano; interagirà con l’autore la dott.ssa Angela Capozza. Giovedì 17, alle ore 19.30, la serata sarà animata dall’oratorio “San Giuseppe” che metterà in scena la rappresentazione teatrale “San Giuseppe nostro Patrono”. Venerdì 18, alle ore 17 recita del Sacro Manto con Primi Vespri e alle ore 18.30 la santa messa con l’affidamento a San Giuseppe di tutti i papà; alle ore 19.30 la Via Crucis sarà animata dal Comitato San Giuseppe con la partecipazione del coro “Regina Pacis”.Sabato 19, giorno della festa, nel corso della santa messa delle ore 10.30 ci sarà l’affidamento a San Giuseppe di tutti i bambini e ragazzi.

In serata, alle ore 18.30, durante la celebrazione eucaristica presieduta dal vicario foraneo e parroco di Leporano mons. Pasquale Morelli, ci sarà la consegna al santo delle chiavi della città da parte del sindaco Antonio Cardea. Successivamente i devoti si recheranno nei pressi dello stadio comunale dove alle ore 19.30 ci sarà l’accensione del tradizionale falò; seguirà uno spettacolo pirotecnico della ditta Emotion Fireworks di Gioia del Colle. Durante la giornata presterà servizio la banda musicale di Crispiano.Quest’anno, non potendosi effettuare i tradizionali allestimenti devozionali nelle case o in strada a causa delle note disposizioni anticontagio, si prepareranno le “tavolate della solidarietà”, consistenti nell’offerta del pranzo da parte di pizzerie, panifici e e ristoranti del luogo alle famiglie più bisognose e agli ospiti del centro di accoglienza per i senza fissa dimora “San Cataldo vescovo”, nel centro storico del capoluogo