San Giuseppe a Fragagnano, la festa con i colori gialloblu

FRAGAGNANO – Blu come il cielo splendente sopra il giallo dei campi di grano: a Kiev come a Fragagnano dove, come tradizione, la celebrazione di San Giuseppe si è svolta con una settimana d’anticipo sulla data tradizionale del 19 marzo. Quest’anno la festa è stata vissuta all’insegna dei colori nazionali dell’Ucraina, appunto giallo e blu, in segno di solidarietà verso i profughi ospitati da qualche giorno da alcune famiglie del posto. Si tratta complessivamente di nove bambini e due mamme che hanno presenziato in piazza domenica a mezzogiorno al momento culminante dei festeggiamenti: la benedizione delle tavolate sulle quali, per le normative anti-covid, erano state poste ceste di pane imbustato,al posto dei piatti tipici della tradizione.

La cerimonia, svoltasi subito dopo la santa messa, è stata preceduta dalla traslazione dalla chiesa madre, lungo il corso principale, della statua, adornata per l’occasione con fiori gialli e blu e il foulard, annodato al braccio, con gli stessi colori nazionali; ad accompagnare il corteo, il parroco don Santo Guarino, le autorità cittadine e il comitato festa, con al seguito la banda musicale “Città di Fragagnano” ad eseguire allegre marcette. All’arrivo in piazza, dopo la benedizione alle tavolate, c’è stata, fra la commozione generale, l’esecuzione dell’inno ucraino da parte della banda. Ha fatto seguito il discorso sul significato della festa legato al particolare momento che stiamo vivendo da parte di don Santo e del sindaco Giuseppe Fischetti. Davanti al santo è stata successivamente dispiegata una grande bandiera della pace che è volata verso il cielo, trascinata da palloncini anche questi gialloblu,: un momento, anche questo, emozionante, svoltosi con il sottofondo di un canto sulla pace fra i popoli intonato da un giovane dell’oratorio, Angelo Bucci. Prima del rientro in chiesa, ha avuto luogo, sempre in piazza, un piccolo spettacolo di fuochi diurni. Questo, fra l’entusiasmo dei piccoli ucraini che, per una volta, hanno udito botti legati a un avvenimento gioioso e non più, come vissuto precedentemente nelle loro città, ai nefasti bombardamenti aerei. In serata, la lieta sorpresa di un giro alle giostre con il cielo illuminato dai mille colori dello spettacolo pirotecnico conclusivo.

Angelo Diofano