Ecco le vie di Taranto intitolate a personaggi della Massoneria

“Odonomastica massonica tarantina” è il titolo dell’ultima ricerca dell’avvocato Francesco Guida che sarà presentata giovedì, 17 marzo, alle ore 17.30, nella sala Lacaita del Palazzo della Provincia, dal professore Lucio Pierri. A precedenti pubblicazioni sulla toponomastica cittadina (a cura, ad esempio, di Giovanni Acquaviva e Mario Guadagnolo, quest’ultimo prefatore dell’opera di Guida), si affianca ora questo volume pubblicato dalle Edizioni Archita, dedicato a quei personaggi – locali e non – che hanno avuto a che fare con la Massoneria e ai quali sono intitolate strade di Taranto.

Con una specificazione che l’autore ha voluto inserire nel titolo di questo libro che verrà presentato per iniziativa dell’Accademia Comenius: a differenza della toponomastica, con il termine odonomastica si definisce infatti, secondo l’Enciclopedia dell’Italiano della Treccani, un corpus di odonimi e al relativo studio, intendendosi per odonimi il nome proprio assegnato ad un’area di circolazione. “Questo “chi è” dei massoni sulle strade di Taranto – scrive Francesco Guida nell’introduzione del suo lavoro – ha la pretesa di colmare un vuoto nella storiografia cittadina, quello riguardante una parte delle nostre vicende civiche, la tradizione laica risorgimentale, per troppo tempo ignorata dalla cultura locale”.