Emozioni musicali con la Siranossian

Ancora un appuntamento con la buona musica quello in programma per martedì, 15 marzo, al Teatro Orfeo (in via Pitagora), per la stagione orchestrale dell’Ico Magna Grecia realizzata con Comune di Taranto, Regione Puglia, Ministero della Cultura, in collaborazione con Fondazione Puglia; Programma Sviluppo-Lavoro, informazione, welfare: sul palco protagonista sarà Astrig Siranossian, violoncellista di fama mondiale. Accompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano, l’artista presenterà il concerto dal titolo “Magnetica Astrig”, il tredicesimo in cartellone.

ASTRIG SIRANOSSIAN

Definita la “petite étoile” del violoncello per la straordinaria grazia, l’intensa musicalità con cui è capace di tradurre in emozioni musicali ogni forma di repertorio, Astrig Siranossian è nata in Francia da genitori armeni. A cinque anni ha suonato i concerti di Vivaldi per violoncello, a sei si è esibita a Parigi con l’Orchestra dell’Ile Saint Louis. Nel tempo, si è guadagnata una fama internazionale grazie ai concorsi vinti e ad una serie di collaborazioni musicali che l’hanno portata ad esibirsi nelle più importanti sale da concerto del mondo: Philharmonie de Paris, il Musikverein di Vienna, l’Opera di Digione, Flagey a Bruxelles, il Teatro Colón di Buenos Aires, il Kennedy Center di Washington.

«Il concerto di Astrig Siranossian – ha dichiarato Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia – aggiunge una ulteriore perla di bellezza ad una eccellente stagione che ci sta regalando autentiche primizie musicali, diverse per gusto e stile, ma tutte connotate da un livello artistico elevatissimo. “Magnetica Astrig” sarà un omaggio alle qualità timbriche del violoncello contenute nel meraviglioso Concerto per Violoncello ed orchestra op. 129 di R. Schumann, che Astrig Siranossian saprà rendere in modo unico e straordinario». Il programma musicale sarà completato con la “Danza Macabra”, op. 40 di Saint-Saëns; “Una notte sul Monte Calvo” di Musorgskij; Ouverture “My Home” di Dvorak. Obbligatori green pass e mascherina Ffp2. Inizio ore 21. Costo dei biglietti: poltronissima 30euro; platea centrale e prima galleria: 25euro; seconda e terza galleria: 20euro. Info presso la segreteria dell’Orchestra della Magna Grecia, in via Giovinazzi nr. 28 (tel.: 392:9199935) e in via Tirrenia nr. 4 (tel.: 099:7304422).