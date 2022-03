Taranto, domani c’è l’Avellino

Metamorfosi immediata ed essenziale, nel ruolo e nella mentalità. Il Taranto si trasforma, adottando uno stile guerriero, razionale ed omogeneo. Un cambiamento identitario invocato dal suo allenatore Giuseppe Laterza alla vigilia della sfida pareggiata a Potenza, anche in proiezione delle due gare consecutive fra le mura amiche dello stadio “Iacovone”, la prima delle quali è in agenda già domani, alle ore 14.30, contro l’Avellino per il turno infrasettimanale stipulato ad origine del calendario.

Nel viaggio verso la meta prioritaria e severa della permanenza in categoria, per la squadra rossoblu è fondamentale che il pragmatismo prevalga sull’estetica, che l’interpretazione del periodo delicato e decisivo della competizione avvenga attraverso una dose intensificata di carisma, concentrazione, senso di appartenenza alla maglia, che l’atteggiamento da neopromossa lodata ed applaudita durante la prima, proficua porzione del campionato sia sostituito da una versione più concreta, umile, resistente. I segnali ereditati dalla trasferta lucana sono confortanti, poiché il Taranto è uscito indenne, collezionando il sesto pareggio dall’inaugurazione del nuovo anno solare ancora orfano di vittorie, ma l’esito di simmetria ha raccontato storie diverse nella sua stessa evoluzione. In trincea e contro il reiterarsi degli anatemi: dal sortilegio dell’ennesimo calcio di rigore vanificato, la cui realizzazione avrebbe potuto volgere a favore degli ionici le sorti del match (Di Gennaro, “debuttante” dal dischetto, indovina la traiettoria ma stampa la traversa), all’apprensione per un ulteriore infortunio (accorso a Saraniti, unica prima punta effettiva), alla rete avversaria incassata ancora sugli sviluppi di una situazione da fermo (qualche superficialità difensiva da correggere), sino alle complicazioni di una gestione in inferiorità numerica, che però non ha tradito. Ogni assalto è stato contenuto dai rossoblu, i quali hanno rintracciato equilibrio nella fase di non possesso palla, sfoderando puntualità ed attenzione spasmodica nel chiudere i varchi alle velleità degli antagonisti, propensi ad avanzare il proprio baricentro d’azione. Vietata la destabilizzazione, oltre ogni ostacolo: occorre ridurre drasticamente la “percentuale d’errore” alla quale si riferisce con coerenza mister Laterza, al fine di suggellare la quota necessaria per la salvezza.

Nessuna esitazione nel breve segmento cronologico che conduce alla disputa della 13ma giornata del girone di ritorno: ieri il Taranto ha effettuato un’unica sessione di allenamento, concentrandosi sulle prove di forza e di velocità. Nella mattinata odierna, invece, è stata programmata la rituale seduta di rifinitura, al termine della quale il tecnico Laterza dialogherà con gli esponenti dell’informazione. Si preannunciano quasi obbligate le scelte per la formazione da modellare contro la compagine irpina guidata da Carmine Gautieri: preoccupano le condizioni fisiche di Andrea Saraniti, il quale è stato costretto a ricorrere all’intervento dei sanitari per un dolore all’adduttore, quindi ad abdicare dalla contesa alla mezz’ora, rilevato da Santarpia nel cuore del tridente incastonato nel 4-3-3 di partenza. Esattamente un girone fa, nell’immediato periodo di riscaldamento antecedente l’inizio dell’incontro del “Partenio” di Avellino, il centravanti rossoblu era stato frenato da un analogo infortunio, il quale ne aveva sancito la defezione fra i mesi di novembre e dicembre. Un altro dubbio attanaglia la composizione del centrocampo: Civilleri non ha partecipato al match di Potenza, previa decisione congiunta con lo staff tecnico, relativa ai problemi lombari che il giocatore si sta trascinando da alcune settimane. Per quel che concerne l’infermeria, la ripresa delle attività in gruppo per Falcone potrebbe avvenire nei prossimi giorni, dopo l’ecografia di controllo: l’esterno mancino è assente da un mese per una lesione di secondo grado all’adduttore destro. L’ambiente monitora l’aggregazione di Guastamacchia, mentre è rassegnato per la perdita, sino al termine della stagione, di Barone e Diaby. Laterza non potrà contare sugli squalificati Labriola e De Maria: il primo è stato espulso per doppia ammonizione al 67’ dell’incontro coi lucani, mentre il secondo era inserito nell’elenco dei diffidati (quinta infrazione), che annovera adesso anche Benassai, giunto al nono cartellino giallo.

A disposizione sarà invece Granata, il quale ha smaltito il turno di stop. E’ stato inibito a svolgere ogni attività in Figc, a ricoprire cariche federali e rappresentare la società per sette giorni il direttore sportivo Francesco Montervino, al quale è stata sanzionata anche un’ammenda di 500 euro “per essere entrato ed essersi trattenuto nell’area spogliatoi, mentre era inibito fino al 14 marzo 2022”. L’Avellino perde per squalifica il difensore Tito ed il centrocampista Aloi. A dirigere Taranto-Avellino è stato designato Mario Saia della sezione di Palermo, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Antonio Severino (Campobasso) e Luca Feraboli (Brescia); nella mansione di quarto ufficiale è stato selezionato Giorgio Di Cicco dell’area di Lanciano. L’evento beneficerà di una triplice trasmissione in diretta, garantita dalla piattaforma streaming esclusivista Eleven Sports, nonché dai canali satellitare 251 e digitale terrestre di Sky Sport.

