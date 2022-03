Coronavirus, brusco aumento del tasso di positività: registrati 8211 casi e 9 decessi

Brusco aumento del tasso di positività al Covid 19 in Puglia registrato nelle ultime 24 ore. Nella giornata di martedì, infatti, in tutta la regione sono stati registrati 8211 nuovi casi di contagio da Coronavirus a fronte dei 36.618 test effettuati, con un tasso di positività che balza al 22,4% rispetto al 15% di oggi. Si registrano inoltre nove morti.

I nuovi casi sono stati individuati 2.237 in provincia di Bari, 598 nella provincia BAT, 699 nel Brindisino, 1.002 nel Foggiano, 2.559 nel Leccese, 1.030 in provincia di Taranto.

Sono residenti fuori regione altri 64 contagiati mentre per ulteriori 22 casi la provincia non è nota.

Delle 84.537 persone attualmente positive 549 sono ricoverate in area non critica e 27 in terapia intensiva.