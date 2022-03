«Taranto, ora serve concretezza». Nel pomeriggio la gara con l’Avellino

Senza tregua e con spirito guerriero, con rinnovata mentalità e con inclinazione coraggiosa. Oggi il Taranto sfida l’Avellino fra le mura amiche dello “Iacovone”, incontro valevole per la 13ma giornata del girone di ritorno e coincidente con l’ennesimo turno infrasettimanale comandato dal calendario; il fischio d’inizio è in programma alle ore 14.30. Nel viaggio verso la meta prioritaria della permanenza in categoria, per la squadra rossoblu è fondamentale che il pragmatismo prevalga sull’estetica, che l’atteggiamento da neopromossa lodata durante la prima porzione del campionato sia sostituito da una versione più realista, umile, reattiva. I segnali ereditati dalla trasferta lucana sono confortanti, la marcia deve proseguire e la quota aritmetica deve assolutamente essere rimpinguata, oltre ogni ostacolo ed ogni sortilegio.

“Sappiamo che il girone di ritorno rappresenta un campionato diverso rispetto all’andata: la palla inizia a scottare di più, le partite diventano più complicate, i punti pesano maggiormente- ha esordito alla vigilia Giuseppe Lentini, vice allenatore in sostituzione di Giuseppe Laterza, assente per un’indisposizione gastrointestinale- E’ normale che preferiamo essere meno belli ma più concreti, cercando di realizzare gol: si predilige attuare meno un giro palla dalle retrovie, evitando di rischiare eccessivamente. Nel momento in cui l’avversario ci aggredisce alto, miriamo a scavalcare la seconda linea, per proiettarci a sfruttare le seconde palle. Può essere una soluzione”.

“Negli ultimi trenta metri dobbiamo essere più pratici, arrivare sul fondo e mettere la palla in mezzo senza arretrare, quindi attaccare gli spazi e riempire l’area con più uomini e con maggiore cattiveriaha spiegato- Abbiamo analizzato la gara col Potenza: il Taranto ha cercato di costruire dal basso, palleggiando e guadagnando metri attraverso il fraseggio, senza affidarsi ai lanci dalla lunga distanza: dopo l’infortunio di Saraniti, davanti non c’erano uomini di struttura che potessero proteggere la sfera. Coi vari Giovinco, Santarpia e Versienti non possiamo permettercelo. La squadra era dispiaciuta eppure rifrancata dall’interpretazione. Non dobbiamo mai dimenticarlo: l’atteggiamento influisce sulla totale dinamica di una gara. Siamo fiduciosi e da lì dobbiamo ripartire”. Per il duello con gli irpini, sia Saraniti (costretto ad abdicare alla mezz’ora della gara col Potenza per un trauma all’adduttore), sia Civilleri (defezione concordata per smaltire i problemi lombari) saranno arruolabili: “Tutti disponibili, a parte Falcone e Guastamacchia- ha confermato il vice Lentini- Mister Laterza scioglierà le riserve sul modulo idoneo da adottare: è importante sfoderare le stesse determinazione ed attenzione garantite a Potenza”. L’organico ionico sarà privo degli squalificati De Maria e Labriola, così come dei lungodegenti Barone e Diaby, mentre reintegra Granata, il quale ha scontato il turno di stop: “Contro l’Avellino sarà una partita difficile ma bella: affrontiamo una delle squadre più importanti del raggruppamento, forte e composta da giocatori che calcano i campi di serie B e C da diversi anni. Abbiamo il dovere di disputarla nel migliore dei modi per conquistare i tre punti”.

L’anatema dell’assenza della vittoria dall’inaugurazione del nuovo anno solare stenta a dissolversi: “In ottica salvezza diretta, la soglia si è alzata- ha commentato l’allenatore in seconda- Forse a noi, in questo momento, manca quella scintilla che ispiri, magari con un pizzico di fortuna, a realizzare gol prima dell’avversario: quando lo subiamo, la riorganizzazione diventa più delicata. Prima della sosta natalizia, eravamo reduci da due vittorie consecutive, abbiamo girato a trenta punti dopo il successo esterno contro la Turris. Successivamente, le prestazioni sono state buone, ma ci sono mancate le reti essenziali: penso alle sfide interne con Paganese e Campobasso, compromesse dagli errori sui calci di rigore. Non possiamo recriminare sul passato, dobbiamo cercare di andare avanti: tutte le squadre, anche blasonate, hanno vissuto un periodo negativo. Il nostro si sta protraendo, non possiamo negarlo. Però il lavoro che i ragazzi svolgono è encomiabile, profondono tutto quello che è nelle loro possibilità. Bisogna avere più pazienza, calma, soprattutto quando arriviamo negli ultimi trenta metri”. Vietate le tabelle avveniristiche per un Taranto che gravita sulla zona play out: “Mancano ancora diverse partite, quindi fare calcoli in questo momento del campionato è prematuro- ha catechizzato Lentini- Abbiamo due partite in casa consecutive contro Avellino e Monopoli per esprimerci nel modo proficuo. A tutti piacerebbe inanellare due vittorie di fila, ma c’è da lottare, da sfoderare lo stesso atteggiamento applicato a Potenza: sinceramente ho rivisto il Taranto volitivo di tante precedenti esibizioni, in cui emergevano la compattezza di gruppo e lo spirito di sacrificio vicendevole. Non è accaduto ad Andria e Vibo”.

Focus su un Avellino eclettico, privo dei sanzionati Tito ed Aloi: “Contro il Palermo si è disposto con un 4-3-3, precedentemente aveva alternato i moduli 3-5-2 e 3-4-3. Gautieri opterà per lo schema adeguato: noi ci siamo preparati su tutto, nelle ultime giornate i campani hanno annoverato varie defezioni –ha dichiarato il vice di Laterza-Mi aspetto un Avellino arrembante: nel reparto offensivo ha l’imbarazzo della scelta, fra Maniero, Murano, Kanoutè, e si è aggiustato in difesa”. Un messaggio agli appassionati rossoblu: “Ringraziamo sempre i nostri tifosi per i sacrifici compiuti nel raggiungerci ovunque. Il loro apporto non può farci che bene. Dobbiamo essere tutti compatti, perché la squadra è abbastanza giovane: ci vuole unità d’intenti, magari un applauso in più, un incoraggiamento in più sono desiderati. Sono ragazzi esordienti, “sputano il sangue” in tutti gli allenamenti, in tutti i novanta minuti, nessuno tira la gamba indietro”. Nessuna psicosi dal dischetto: “Di Gennaro è stato prescelto, la sua carriera parla: oltre 400 presenze nei professionisti e tanta qualità tecnica. Inoltre lui non aveva vissuto il periodo degli errori decisivi dagli undici metri: purtroppo ha colpito la traversa interna, dopo un’ottima intuizione. I penalty sono un terno al lotto: si è riscattato col pregevole sigillo del pareggio. Ci alleniamo sull’esecuzione dei calci piazzati in ogni rifinitura: la fortuna girerà”.

Alessandra Carpino