Pistola e otto chili di droga, c’è un arresto

Carico di droga e pistola in un armadietto a ridosso del rimessaggio della lega navale sita sul lungomare: c’è un arresto. I carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Taranto hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Taranto ad un 30enne già noto alle forze dell’ordine. Risponde della detenzione ai fini di spaccio di oltre otto chili di droga tra marijuana e hashish e della detenzione illegale di una pistola e di munizioni.

Il giovane era ai “ domiciliari” in quanto era stato, di recente ,arrestato dalla Polizia di Stato per la detenzione ai fini di spaccio di oltre un chilo e mezzo di hashish. A seguito delle indagini condotte dai carabinieri, il gip del Tribunale di Taranto ha rilevato che sono emerse ulteriori responsabilità a carico del 30enne, e in particolare nel corso della perquisizione, eseguita pochi giorni fa, nell’armadietto a lui in uso, ubicato nella sede della Lega Navale di Taranto (ignara di tutto e totalmente estranea ai fatti): Rinvenuti il carico di sostanza stupefacente e una pistola con matricola limata calibro 9×21 con 30 cartucce dello stesso calibro. Gli operai della Lega Navale hanno confermato che quell’armadietto era nella disponibilità del 30enne, inoltre l’indagato è stato trovato in possesso della chiave di apertura della serratura. Il giudice delle indagini preliminari letta la richiesta del pubblico ministero di aggravamento della misura a carico del 30enne, l’ha sostituita con la custodia cautelare in carcere.

Le indagini dei militari della Sezione operativa della Compagnia di Taranto hanno fatto emergere che il 30enne, avendo la disponibilità di un consistente quantitativo di stupefacente nonché della pistola con matricola limata, “è risultato essere persona inserita in più vasti circuiti criminali”. Secondo l’accusa il giovane avrebbe utilizzato la sede della Lega Navale di Taranto, ritenendola luogo idoneo per nascondere il notevole quantitativo di stupefacente e l’arma e per eludere gli eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine. La pistola sarà inviata al Ris di Roma per la perizia balistica.