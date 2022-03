Giochi del Mediterraneo a Taranto, arrivano 150 milioni

Centocinquanta milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo a Taranto. Sospiro di sollievo, quindi, per i fondi relativi all’evento che è programmato per il 2026. Plauso unanime da tutte le forze politiche. «Con un emendamento al Dl Sostegni ter – afferma il sen. Mario Turco – il MoVimento 5 Stelle ha sostenuto il finanziamento ulteriore dei Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto. Grazie alla misura che abbiamo approvato – prosegue il vicepresidente pentastellato – sarà possibile completare il fabbisogno finanziario necessario a organizzare l’importante kermesse sportiva. Siamo riusciti a dare continuità all’intuizione del Governo Conte II di portare i Giochi del Mediterraneo nel capoluogo ionico, con l’imponente lavoro del CIS Taranto. Con l’autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro annui dal 2022 al 2024, per un totale di 150 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, i Giochi vedranno un miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, nonché di tutte le altre infrastrutture, ivi comprese quelle per l’accessibilità.

Insieme al MoVimento 5 Stelle locale e nazionale – conclude Turco – vogliamo continuare questo percorso di sviluppo sostenibile del territorio di Taranto iniziato dal Governo Conte II con il progetto di riconversione “Cantiere Taranto”, attuando azioni ad alto moltiplicatore economico e attraendo nuovi stakeholders da tutto il mondo. In particolare, i Giochi del 2026 contribuiranno anche al rilancio degli altri due capoluoghi salentini, Brindisi e Lecce, attivamente coinvolti nella competizione, rappresentando un volano di sviluppo economico, sociale e culturale per la Puglia».

«Dopo due anni e mezzo dall’assegnazione alla città di Taranto della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, arrivano i primi finanziamenti. I 4,5 milioni stanziati grazie ad un mio emendamento alla legge di bilancio 2021 per costituire il Comitato organizzatore e avviare le progettazioni, sono state fino ad oggi le uniche risorse pubbliche impiegate per garantire la realizzazione dei Giochi. Sebbene in ritardo, siamo soddisfatti che ora il Governo abbia finalmente riconosciuto un contributo significativo: 150 milioni di euro che serviranno a realizzare gli impianti e le infrastrutture necessarie ad ospitare la manifestazione e i tanti eventi previsti. Siamo dunque felici che i nostri appelli siano stati ascoltati e che sia stata data la giusta attenzione ad un evento che contribuirà, contestualmente ai tanti investimenti in corso su altri fronti, a cambiare il volto della città. Di questo va dato merito alla ministra Carfagna, che ha dimostrato una grande sensibilità in questa occasione. E’ un bene, infine, che sia stato ritagliato un ruolo importante alla Regione Puglia e agli enti territoriali nell’adozione dei decreti attuativi per la realizzazione delle opere prioritarie con le risorse stanziate. L’organizzazione dei Giochi del 2026 può essere un’occasione simbolica della rinascita di Taranto, quale punto di riferimento di tutta l’area del Mediterraneo» dichiara Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico.

«150 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo di Taranto: è passato in Commissione Bilancio del Senato l’emendamento di Forza Italia per finanziare adeguatamente il grande evento programmato per il 2026», dicono il commissario regionale di Forza Italia, l’on. Mauro D’Attis, ed il vice vicario, il sen. Dario Damiani. «Siamo orgogliosi di questo successo –aggiungono – per la città di Taranto e per tutta la Puglia, visto che i giochi si svolgeranno anche negli impianti sportivi delle altre province ed in particolare di Bari, Brindisi e Lecce. Purtroppo, qualcuno aveva pensato di assumere impegni senza assicurarsi prima della consistenza di una copertura finanziaria e, quindi, abbiamo ritenuto di dover porre rimedio. Ce l’abbiamo fatta! Ringraziamo tutta la Commissione Bilancio del Senato per aver accolto la nostra proposta, i colleghi di Fi che hanno presentato l’emendamento ed il ministro Carfagna che reso disponibili le risorse. Un importante lavoro di squadra -concludono i vertici azzurri- per assicurare lo svolgimento dei Giochi a Taranto che, diversamente, non sarebbero stati supportati dai fondi necessari».

«Per realizzare al meglio i Giochi del Mediterraneo, grazie ad un nostro emendamento è stata autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il triennio 2022-2024 che consentirà la realizzazione e la ottimizzazione delle infrastrutture ed interventi per garantire e migliorare l’accessibilità. Un provvedimento in perfetta continuità con l’impegno impiegato dal M5S affinché questo prestigioso evento sportivo si svolgesse a Taranto» è invece il commento del deputato Gianpaolo Cassese dopo l’approvazione dell’emendamento al Decreto Sostegni in discussione al Senato che destina risorse per la kermesse tarantina a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. Per Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia, «lo stanziamento di 150 milioni di euro per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo a Taranto nel 2026 sgombra finalmente il campo dal rischio concreto che un evento tanto atteso restasse soltanto sulla carta. Un’occasione da non perdere non soltanto per la “città dei due mari”, ma anche per tutta la Puglia. La creazione di nuovi impianti sportivi e di infrastrutture avrà certamente riflessi di straordinaria importanza per la crescita e lo sviluppo del territorio. Un passo verso il futuro, capace anche di rinverdire una gloriosa storia del passato. Mi piace infatti pensare che ci sia un unico filo conduttore tra i tanti atleti che si contenderanno il podio tra quattro anni e quei 13 di Taranto, tra i più famosi della Magna Grecia, che vinsero le Olimpiadi dell’antichità. Ma al di là del sentimento e dei ricordi classici, la Regione, al pari degli altri enti territoriali che saranno coinvolti, avrà un compito fondamentale nella fase concreta dei decreti attuativi. Un compito delicato che impone efficienza, trasparenza e visione d’insieme, oltre che la semplificazione delle procedure burocratiche per consentire una maggiore velocità nella realizzazione delle opere. Una somma così ingente, che arriva dal Fondo di Sviluppo e Coesione, va maneggiata con estrema cura e diligenza, facendo massima attenzione al rischio di infiltrazioni criminali. Non farlo significherebbe perdere un’occasione forse irripetibile per una città e per una regione che hanno estremo bisogno di nuove opportunità. La ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, quello che i Romani definivano Mare Nostrum, può rappresentare il simbolo di una rinascita di un’intera comunità. E lo sport, capace a Taranto di tenere insieme le origini spartane e il sacro fuoco di Olimpia, è forse il veicolo più potente per riportare alla luce un mito offuscato ancora oggi dal fumo delle ciminiere».

«Con lo stanziamento di 150 milioni di euro approvato nella notte in Commissione bilancio, torna il sereno sui Giochi del Mediterraneo che si celebreranno a Taranto nel 2026» le parole del consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd) che nei giorni scorsi aveva espresso forte preoccupazione per la cancellazione delle risorse per lo svolgimento dei Giochi. «Ne avevo parlato con il presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò – ricorda Di Gregorio – e più volte ho sollecitato i parlamentari pugliesi del Pd ad unire le forze anche con i rappresentanti di altre compagini politiche per non perdere questa grande occasione. I Giochi del Mediterraneo, infatti, hanno in Taranto la sede principale, ma sarà coinvolta quasi tutta la Puglia». «Rendiamo merito al Ministro per il Sud, Mara Carfagna, ed ai parlamentari sottoscrittori dell’emendamento al Decreto sostegni, per il proficuo lavoro a favore dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. La dote di 150 milioni di euro, stanziata a copertura dell’evento, è la dimostrazione pratica di come funzioni la sinergia istituzionale e politica nel campo di chi si candida a governare la città» dichiara Massimiliano Stellato, consigliere regionale, per il quale «aver blindato le risorse necessarie allo svolgimento di un grande evento di sport a Taranto non solo è un atto concreto e immediato per la città, ma traccia anche un solco netto tra chi le cose le annuncia e chi, invece, le fa.

Il Ministro ha sanato un deficit di copertura finaziaria che, a dispetto di proclami e passerelle, rischiava di compromettere l’organizzazione dei Giochi». Il capogruppo del M5s in Regione Marco Galante sottolinea che «l’impegno del M5s per portare i Giochi del Mediterraneo a Taranto e per la riuscita della manifestazione è sempre stato massimo, sin dalla presentazione della candidatura della città come sede dei Giochi. Siamo stati i primi a crederci e a continuare a lavorare in questo senso, come dimostra quanto fatto al tavolo del Cis durante il Governo Conte II con Sottosegretario Turco. Dopo l’approvazione dei decreti attuativi, con un ruolo centrale per la Regione Puglia e gli Enti territoriali, si potrà iniziare a lavorare sugli impianti sportivi che saranno utilizzati per l’evento. I Giochi rappresentano una grande opportunità per Taranto e per l’intera provincia nell’ottica della riconversione economica a cui il M5s sta lavorando da anni». «Sono 150 i milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione che serviranno per avviare gli interventi mirati a realizzare gli impianti e le infrastrutture necessari affinché i Giochi del Mediterraneo si tengano nel migliore dei modi, come previsto, tra 4 anni a Taranto»: così Nicola Oddati, commissario provinciale del Partito Democratico.

«Risorse che si aggiungono ai 4,5 mln stanziati grazie ad un emendamento a firma dell’onorevole Pagano alla legge di bilancio 2021. Primi finanziamenti questi che hanno permesso di avviare la macchina dell’organizzazione (costituzione del Comitato e progettazioni) per passare ora, sebbene in ritardo, alla fase che permetterà di rendere l’ambiente che ospita la ventesima edizione dell’evento sportivo, all’altezza delle aspettative» aggiunge Oddati. In una nota congiunta il consigliere regionale e coordinatore provinciale di Taranto di Forza Italia Vito De Palma e del coordinatore cittadino di Forza Italia Taranto, Massimiliano Di Cuia parlano di «un grande risultato per la nostra Taranto, che ambisce a rinascere, e per tutta la Puglia». Rinaldo Melucci, candidato sindaco del centrosinistra con la coalizione Ecosistema Taranto 2022 parla di «una notizia che dà fiducia e speranza, lo stanziamento dei primi 150 milioni di euro da parte del Governo per i Giochi del Mediterraneo di Taranto. Sono l’obiettivo più importante che la città ha a lungo termine, infatti, un’eredità impiantistica, economica, sociale e promozionale per la città, dimostrata anche dal loro lancio a Dubai nella vetrina internazionale dell’Expo. Dopo la conferma di Medimex, nel giro di 24 ore abbiamo ottenuto un altro grande risultato che definisce la lungimiranza del modello di sviluppo che abbiamo immaginato per Taranto, un modello alternativo e ambizioso al quale, ora, dovremo aggiungere anche il finanziamento della Biennale del Mediterraneo. Questo provvedimento, in ogni caso, è il risultato di molte volontà, a partire da quella dell’onorevole Ubaldo Pagano e dei suoi colleghi pugliesi, fino alla Regione Puglia e al ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, che ha dimostrato di saper guardare all’interesse reale dei territori. Ringrazio tutti loro, perché hanno ripristinato un equilibrio che era stato minato. Ora sarebbe utile completare lo sforzo e, come fatto per i giochi di Milano-Cortina che si terranno sempre nel 2026, stanziare anche le ulteriori risorse necessarie per la progettazione degli impianti e per i primi interventi».

«I Giochi del Mediterraneo saranno finanziati. L’emendamento di 150 milioni di euro, passato in Senato e proposto da Forza Italia, è la prova tangibile che quando si tratta del bene della comunità e di azioni di sviluppo, per alcuni gli steccati partitici non contano nulla» è quanto dichiara il candidato sindaco della Grande Alleanza per Taranto, Walter Musillo. «Per Taranto, si tratta della posta più importante relativa al finanziamento dei Giochi del Mediterraneo ed è un risultato che va ascritto al ruolo dei senatori della Commissione Bilancio, ma soprattutto al desiderio di operare concretamente per il benessere del territorio, senza dover necessariamente intestarsi meriti non ascrivibili al proprio operato» dice Musillo, che aggiunge: «In attesa dei Giochi 2026 però allo sport servirà pensare davvero, finanziando ad esempio un piano di adeguamento e messa a norma di tutte le palestre scolastiche, e la riqualificazione di luoghi da sempre deputati allo sport come il Centro Magna Grecia in zona Solito, la Masseria Vaccarella a Paolo VI e lo storico campo degli Atleti Azzurri ai Tamburi». Di «giornata importante per Taranto e per la Puglia» ha parlato il direttore del Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo TA2026, Elio Sannicandro, «grazie allo stanziamento di 150milioni di euro rivenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e grazie all’emendamento approvato la notte scorsa in Commissione Bilancio del Senato, la kermesse internazionale che si disputerà a Taranto nel mese di giugno 2026 ha una prima importante copertura finanziaria che permetterà non solo la buona riuscita dell’evento ma anche la possibilità di trasformare una manifestazione sportiva in una vetrina internazionale per la città di Taranto e per tutta la Puglia»