Il Consolato Lituano si attiva per garantire ospitalità ai profughi ucraini

Milioni di persone stanno scappando dalla guerra in Ucraina verso l’Europa attraverso la Polonia, la Moldavia e la Romania alla ricerca di un posto sicuro, preoccupati per i propri mariti e figli che continuano a combattere. Sono soprattutto donne, bambini e anziani che hanno perso tutto. Quanto stiamo vedendo dai telegiornali è drammatico e non possiamo restare a guardare senza offrire il nostro contributo. La Comunità Ucraina di Puglia e Basilicata conta la presenza di quasi mille ucraini Aire anche se si stima siano circa 2700 coloro che vivono stabilmente nelle nostre regioni ed è molto probabile che tanti profughi cercheranno di raggiungerci per ricongiungersi ai propri cari.

Per questi motivi, considerati gli ottimi rapporti che esistono tra la Lituania e l’Ucraina e l’assenza del Consolato ucraino nel territorio, il Consolato della Repubblica di Lituania di Puglia e Basilicata, nella persona del Console dott. Giuseppe Saracino, sentito l’Ambasciatore di Lituania in Roma S.E. Ričardas Šlepavičius, ha avviato una campagna di sensibilizzazione volta a reperire disponibilità di posti letto da parte della comunità. Chiunque abbia la possibilità e voglia ospitare queste persone è chiamato a intervenire semplicemente scrivendo una mail all’indirizzo consulate.lithuania.taranto.it@gmail.com e indicando il nominativo di chi offre ospitalità, numero di telefono, città in cui è presente l’immobile con caratteristiche generali (numero di vani e bagni), posti letto e se possibile ospitare persone appartenente a nuclei familiari diversi.

Questa operazione serve ad essere pronti non appena saranno date disposizioni governative o ce ne sarà bisogno. Il Consolato invita anche le agenzie turistiche che possiedono pullman e vogliono offrirsi per i transfer a mettersi in contatto attraverso l’indirizzo mail suindicato. Prosegue parallelamente il sostegno alla raccolta fondi attivata dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Taranto, presieduto da Anna Fiore che risponde ai seguenti numeri 0994526688, 0994525252, 3471726963 o all’indirizzo email: cp.taranto@cri.it. Chi volesse contribuire può effettuare un bonifico sull’Iban IT13H0335901600100000163590 intestato a Croce Rossa Italiana – Comitato di Taranto. Banca: Intesa San Paolo. Anche il Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise, nella persona del Segretario Massimo Salomone si è attivato a sostegno della popolazione ucraina attraverso il Consolato Generale dell’Ucraina di Napoli che ha lanciato una raccolta fondi dalla propria pagina Facebook intestata a Consolato Generale dell’Ucraina Napoli – Iban: IT 46 Z 02008 03463 000106369204 – Banca: UniCredit S.p.A. – BIC/SWIFT: UNCRITM1616 Non lasciamo sole queste persone, che fino a meno di un mese fa vivevano una vita tranquilla nelle proprie case, con i propri affetti. Mostriamo la grande sensibilità e solidarietà che da sempre ci contraddistingue.