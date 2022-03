Uffici comunali, «Serve maggiore vigilanza per garantire servizi»

La segreteria aziendale della Cisl Fp di Taranto interviene in merito «all’ennesima aggressione verbale perpetrata nei confronti dei dipendenti della Circoscrizione Talsano». «Non è più procrastinabile la decisione di mettere in sicurezza non solo i luoghi di lavoro ma gli stessi lavoratori che, ogni giorno cercano di prestare il proprio servizio nei migliori dei modi, con professionalità e cortesia» afferma Fabio Ligonzo, segretario aziendale della Cisl Fp al Comune di Taranto.

Queste le prime considerazioni a caldo, è inevitabile che queste situazioni, che per il momento non sono sfociate in qualcosa di più grave, non creano un ambiente lavorativo sereno ed adeguato alle aspettative. Pertanto la Cisl Fp Taranto, con una nota indirizzata al Commissario prefettizio Cardellicchio, al Direttore Generale De Carlo e ai dirigenti al ramo, chiede di «intervenire celermente dotando tutte le sedi circoscrizionali, di apposita servizio di vigilanza per garantire il corretto svolgimento delle loro attività e l’ordine pubblico all’interno delle sedi, quotidianamente frequentate da un gran numero di visitatori». «Quest’attività si rivela essenziale – conclude Ligonzo – si assiste quotidianamente a contestazioni vivaci contro impiegati e funzionari, che possono talvolta degenerare in reazioni aspre e che, quindi, necessitano di personale adeguatamente formato per garantire l’ordine pubblico, come appunto le guardie giurate».