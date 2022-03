L’istituto Plateja incontra studenti e docenti del Programma Erasmus+

«L’istituto paritario Plateja-Taranto, dà il benvenuto agli studenti e agli insegnanti provenienti dalla Bulgaria, Lituania, Turchia e Romania che ci accompagneranno in questa meravigliosa esperienza di scambio culturale». Nel capoluogo Jonico sono arrivate delegazioni Europee e svolgeranno attività didattiche, incentrate sul tema di questo progetto: “La violenza e le discriminazioni”. Obiettivo sensibilizzare sull’argomento ed insegnare agli alunni a denunciare il fenomeno.

«Diventa fondamentale attuare delle attività di prevenzione, dare informazioni, supportare gli insegnanti per superare i casi di violenza e bullismo nelle varie scuole, adottare una strategia comune di prevenzione del bullismo e della violenza, presentare una cultura di tolleranza, cura e rispetto reciproco, promuovere l’idea di inclusione degli studenti svantaggiati, portare agli studenti una nuova conoscenza della lingua e sviluppare le loro capacità comunicative, per creare un apprendimento generale e costruttivo, incoraggiando i ragazzi per la formazione del sé e delle loro creatività. Oltre il bullismo fisico, subentra anche un’altra tematica nell’ambito digitale, il cyberbullismo. Strumenti informatici, applicazioni e social, utili per il nostro vivere quotidiano, sono un’arma a doppio taglio, perché possono trasformarsi in un pericolo, prendendo di mira le persone mediante le trappole della rete – spiegano dall’istituto Plateja – Un obiettivo fondamentale è cercare di stare in gruppo per affrontare situazioni spiacevoli, parlarne con insegnanti e con i propri compagni e non stare in silenzio, perché l’unione fa la forza. Sarà un onore e sicuramente un pregio far conoscere la nostra Puglia con la nostra cultura e le nostre tradizioni e i nostri luoghi.

Gli alunni e gli insegnanti dell’Istituto Plateja faranno visitare la nostra città Taranto, “La città dai due mari“: il suo porto, il castello, il lungomare, da ammirare dai balconi del Palazzo di Città che accoglierà la delegazione straniera. Alberobello e Locorotondo, non possono mancare con i famosi trulli caratteristici, dichiarati patrimonio dell’Umanità dall’Unesco». «E poi visiteranno Lecce, città Barocca con le sue decorazioni che arricchiscono i rivestimenti degli edifici, i colori intensi della pietra leccese. L’ultimo giorno si organizzerà una festa con musica e canti popolari per consegnare i certificati di partecipazione aiutandoli a diventare cittadini Europei. In questo magnifico progetto chiamato “Erasmus”, fenomeno culturale che offre un’occasione per imparare a convivere con culture diverse, migliorare le loro doti comunicative, la conoscenza della lingua straniera, arricchendo gli studenti e fornendogli nuovi spunti per il loro futuro formativo».