«Green Passage, Kyma Servizi incontra alcuni lavoratori»

Il consiglio di amministrazione di Kyma Servizi ha incontrato una delegazione di lavoratori del bacino ex Isola Verde aderenti alla Confederazione Cobas che chiedevano chiarezza in merito ai tempi di pubblicazione del bando del progetto denominato “Green Passage”. Finanziato dalla Regione Puglia per sei milioni di euro a valere sui fondi Fsc (sviluppo e coesione), il progetto avrà durata biennale e consentirà alla società partecipata del Comune di Taranto di riassumere i 130 lavoratori da alcuni mesi disoccupati perché è terminato il progetto di bonifica leggera “Verde Amico” nel quale sono stati impiegati sempre alle dipendenze di Kyma Servizi.

Il presidente Francesco D’Errico insieme alla vicepresidente Annamaria Franchino e al consigliere Claudio Stola alla delegazione guidata da Salvatore Stasi hanno fugato i dubbi e rassicurato i presenti circa i tempi di pubblicazione del bando di assunzione relativo al progetto. La delegazione ha così deciso di rimuovere il presidio sotto la sede dell’azienda. Agli inizi del mese in corso Regione Puglia e Comune di Taranto hanno firmato la convenzione relativa e successivamente è stata apposta la firma all’intesa tra Comune e Kyma Servizi. «Il bando – fanno sapere da Kyma Servizi – è stato trasmesso al vaglio dello studio legale Garofalo che sta verificando la correttezza dei contenuti dello stesso. Una volta terminato questo passaggio finalizzato a garantire e tutelare i 130 ex Isola Verde la società partecipata sarà nelle condizioni di pubblicare l’atto e avviare le procedure relative alle assunzioni previste».