Il j’accuse dell’ex sindaco Grassi all’attuale Amministrazione di Monteparano

MONTEPARANO – L’ex sindaco Giuseppe Grassi, attacca l’attuale Amministrazione comunale. Grassi affida il proprio dissenso ad una nota scritta diramata e inerente quello che, a suo dire, riguarderebbe il mancato utilizzo di alcuni finanziamenti già nella disponibilità del Comune jonico. “Il sottoscritto – precisa Giuseppe Grassi – ha lasciato in dote all’Amministrazione in carica una moltitudine di finanziamenti per circa due milioni di euro. Alcuni lavori già iniziati come la ristrutturazione della Chiesa Madre per 250.000 euro di fondi regionali, sono fermi da mesi. Altri già affidati, come la ristrutturazione della zona 167 per 423.000 eriro di fondi regionali, mai iniziati.”

E questi sarebbero, sempre secondo Grassi, solo una parte, poichè il j’accuse dell’ex sindaco monteparanese è profondo e pieno di ricordi amministrativi:” E’ ingiustificato e ingiustificabile – sostiene nel documento Grassi – quanto avviene a Monteparano. Sono ormai passati sei mesi dalle elezioni comunali del 4 e 5 ottobre 2021 ma è come se il tempo si fosse fermato. Finanziamenti già nella disponibilità del Comune che non vengono utilizzati, come quelli per il dissesto idrogeologico 950.000 euro di cui 190.000 euro di fondi dello Stato, sono già da tempo nelle casse comunali e il finanziamento di 380.000 euro del C.C.R. e del centro di riuso sempre con fondi regionali non se ne parla. Vi è poi il finanziamento di 41.240,23 euro fondi regionali denominati “strada su strada”, che dormono ancora nel cassetto. Discorso a parte – prosegue nella lunghissima nota stampa – merita la palestra della scuola elementare per la quale sono stati spesi 79.150 euro tra fondi regionali e comunali per la sua manutenzione e messa in sicurezza. Risulta invece su segnalazione di alcuni cittadini essere diventata un “ deposito pregno di degrado“. Il campo di calcetto è diventato poi una barzelletta. Un giorno si lavora e dieci giorni sono fermi. Doveva essere pronto a fine novembre.“ Il comunicato prosegue in ultimo con altri laconici commenti negativi sciorinando cifre, delibere e approvazioni di fattibilità tutte rimaste, sempre secondo il battagliero ex primo cittadino di Monteparano, dormienti e inutilizzate. La botta finale viene lanciata da Giuseppe Grassi con una vera e propria stilettata di considerazioni e domande:” Eppure nell’attuale Giunta Comunale ci sono due amministratori che hanno avuto funzioni importanti nella passata Amministrazione. Chiedo all’Amministrazione in carica, che fine ha fatto la Sezione Primavera vanto della Giunta Grassi? I soldi della Regione Puglia sono arrivati da tempo, perché non si è realizzata?”.

Floriano Cartanì