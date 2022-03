Articolo Uno: «Cittadini di Pulsano preoccupati»

PULSANO – Il circolo di Articolo Uno Pulsano ritiene “gravi le vicende riportate dalle cronache nei giorni scorsi riguardanti le indagini in cui sono stati coinvolti alcuni esponenti della Giunta comunale e il sindaco”. “Condividiamo la preoccupazione ed il turbamento di tanti cittadini che, ancora una volta, si ritrovano tristemente a leggere del proprio paese sulla stampa regionale per fatti che appaiono inquietanti e che penalizzano l’intera comunità, rallentando lo sviluppo del paese- viene sottolienato in un comunicato stampa di Articolo Uno Pulsano- di fatto, mesi di angoscia attendono i cittadini di Pulsano che già pagano a caro prezzo le criticità dovute alla gestione politica di questa amministrazione.

Basti pensare i danni di un paese lasciato senza Pug e dunque senza programmazione territoriale, o alla valanga di debiti che hanno portato il paese con i conti in rosso sull’orlo del predissesto, fino alle strade che ancora a ridosso della stagione estiva, accolgono gli avventori tra buche e rattoppi- prosegue la nota- a tutto ciò, si somma l’aver portato il paese su pagine di cronaca indecorose. Esprimiamo piena fiducia nel lavoro della Magistratura a tutela dei principi di trasparenza e legalità che devono essere garantiti in ogni aspetto dell’agire amministrativo ed in difesa dell’intera comunità. Lavoreremo con ancora più impegno – conclude la nota di Articolo Uno- alla costruzione di un fronte alternativo a questa maggioranza e al loro modo di amministrare per dare dignità ad una comunità dalle tante, buone vocazioni”.