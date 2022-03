I 100 anni di Claudio De Cuia, il decano dei poeti tarantini

Claudio De Cuia oggi compie 100 anni! Tarantino DOC, classe 1922, nato Taranto il 16 marzo, questo artista ineguagliabile, questo ingegno fuoriclasse, Decano degli scrittori e dei poeti Tarantini, testimone del passato obliato, fiero delle sue origini e mai pago dell’ingrato compito che ha assunto nel voler trasmettere ai posteri i passi dimenticati degli illustri concittadini nel campo sociale, tradizionale e culturale, nel tentativo di fermare quel processo irreversibile di decadimento della memoria storica locale, ha tracciato un solco importante per la comunità jonica.

Autore irriverente di libri immortali, custode di memorie andate, di proverbi, motti, detti, strofette e rime che apostrofano aspetti sociali e religiosi, soprattutto del tempo che fu, di quando la gente si conosceva ancora per nome e salutarsi per strada non era mero manierismo da galateo ma indice di pacifica convivenza umana, anche condita da una desueta goliardia popolana, festeggia il suo traguardo dei 100 anni, in buona parte spesi nel coltivare l’Amore incondizionato per la sua Taranto. Ho dedicato molto tempo alle ricerche, agli studi, alla poesia, all’arte di Claudio De Cuia, nel tentativo di recuperare alla memoria storica questo tassello, chiave di volta della tradizione e della cultura poetica locale, che egli degnamente e felicemente rappresenta, per rendermi conto che tentare di catalogare tutta la sua attività artistica è una ambizione che comporta difficoltà ed impegno: quotidianamente salta fuori, da archivi, collezioni private, faldoni dimenticati, l’ennesimo elemento che implementa e accresce la sua già vastissima produzione.

Claudio appartiene a quel cordone ombelicale che lega al passato in ogni sua forma, infatti, tramanda attraverso le generazioni e fa parte del patrimonio culturale di un popolo e della sua tradizione. Impossibile trascurare questo aspetto della realtà culturale locale che esprime simpaticamente l’anima popolare più schietta e più vera, oltre che più fantasiosa, di una comunità. Quando si fa riferimento a Claudio, non si fa riferimento semplicemente ad un Uomo, ma alla tradizione che lo radica indissolubilmente alla città. Una tradizione dotta, accorata, frutto di studio e di ricerche, ma che non nega la sua origine popolare, brillantemente impietosa, quanto coerentemente ironica, magari da poter apparire ai meno attenti poco garbata. Perché Claudio, una penna sferzante al pari della sua lingua, non fa sconti a nessuno! La realtà caratteriale di Claudio emerge da una lettera che egli stesso mi ha consegnato, durante le mie tante ricerche (e non se ne abbia a male se ne riferisco un passo), attraverso il pensiero a lui rivolto dall’amico Franco Caffio, il quale riferisce: “si tratta di un vero e proprio vulcano di umorismo spassoso e divertente, sempre pronto a cogliere gli aspetti più originali ed eccentrici della nostra amena e boriosa lingua materna.”.

Potrei dilungarmi nel tentare di delinearne la versatilità nel rigoroso uso corretto della “lingua madre”, attraverso le tante traduzioni in dialetto di alcuni grandi della letteratura: da Leonida da Taranto al Vangelo di Luca, dal Cantico delle Creature ai Promessi Sposi, dal Gattopardo alle Avventure di Pinocchio, alla ‘A Cummedie de Dande (trasposizione in dialetto tarantino, nella purezza metrica degli endecasillabi delle terzine dantesche). Una produzione ineguagliabile, pregna di vitalità creativa. E non me ne voglia Claudio se qui, in chiusura, riporto – testualmente – la schietta quanto simpatica annotazione che egli ha vergato con la fedelissima Lettera 22 (macchina PER scrivere marchiata Olivetti), sulla prima pagina di una delle tante bozze dei tanti libri che ha corretto, rivolgendosi direttamente al sottoscritto: “Ti prego di non ingenzarmi (come al solito), perché nulla se mi considero, molto se mi confronto”, citando l’illustre dottore della Chiesa, Sant’Agostino, il cui precetto sintetizza mirabilmente la sua modestia e la sua eclettica personalità istrionica, e genuinamente schietta.

Domenico Sellitti