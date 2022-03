Vittorio Brandi-Rubiu e il “Diario per pochi

Quando Vittorio Brandi-Rubiu mi inviò, come ai suoi cari amici di una vita, il pensiero numero uno (ora in “Diario per pochi”), la prima sorpresa fu che avesse imparato ad usare WhatsApp, come da giorni gli chiedevamo per telefono – non solo io – da quando aveva il Tablet, ma solo per conservarlo nel tiretto della scrivania del suo studio, lì, nella sua casa, a Pesaro. Era il 1 luglio del 2019. Al primo messaggio seguì immediatamente il secondo: “Ho sempre schivato il digitale in tutte le sue forme. Ma da un po’ di tempo non faccio che scambiare messaggi Whatsapp con i parenti e gli amici più cari. Mai dire mai.” (Mai dire mai, è il titolo).

I messaggi, tuttavia, erano in realtà foglietti fotografati e spediti, appunto, Whatsapp. Gli chiesi se non pensasse – so che non ama interviste sulla sua vita – di scrivere un diario con questi pensieri “privati”, che diffondeva ad una stretta cerchia di compagni di strada; seppi che in realtà ci stava pensando, e prima di me qualcuno, come Giuseppe Appella e Fabio Sargentini glielo avevano già suggerito. Un diario è una forma, la più intima, di scrittura. Questo è di quelli nei quali con l’anima scopri un mondo con i suoi particolari. Non dico dei sentimenti ma anche delle convinzioni. I suoi novantatré anni gli hanno dettato, nei vari momenti delle sue giornate, riflessioni formidabili, idee disperate, spiegazioni straordinarie, slanci sentimentali che hanno composto una sinfonia dell’uomo. Sono 93, in tutto, le foto-messaggi, come gli anni dell’autore. Il libro, pubblicato in febbraio dalle romane edizioni della Cometa a cura di Giuseppe Appella, si apre con una lettera di Fabio Sargentini (gallerista de “l’Attico”- a Roma – dovrei aggiungere, celebre – che con Rubiu ha svolto splendide pagine d’arte). Alla lettera segue la sapiente – affettuosa introduzione di Marco Tonelli.

Nella lettura ho inserito un segnale di carta per indicare i punti meritevoli di citazioni. A lettura conclusa il volume del libretto era diventato il doppio, dacché avevo inserito un segnale ad ogni pagina. Fabio Sargentini – suo fraterno amico da sempre – nella lettera di introibo gli dice che questi fogliettini fotografati sono le foglie della sua vita lanciate agli amici dal suo studio-mondo. È proprio per avere davvero “un mondo suo” che queste foglie tramandano una densa realtà umana. Con chiarezza e fascino di chi, mi permetto di aggiungere, sa essere profondo senza la pesantezza dell’erudizione. Marco Tonelli tre anni fa ha scritto la prefazione di “Scritti tra arte e vita” – Castelvecchi editore, Roma, proprio di Vittorio Brandi-Rubiu, – testo irrinunciabile per guadagnare il meglio dell’arte d’avanguardia e delle sue emozioni, riepilogo degli scritti di una vita. Nel parlare dell’impresa di oggi scrive ancora di “quel tocco di leggerezza di uno stile che, tra la sintesi di Marziale e la lucidità di Montaigne, conferma l’agilità di un critico erede e divulgatore di Brandi e, a sua insaputa, ispiratore per generazioni di più giovani che in questi decenni si sono occupati, in particolare, di Pascali o di Burri, nonché ovviamente del grande critico e storico dell’arte senese.” L’affermazione di Tonelli mi ha locupletato l’emozione, già profonda sin dalle prime pagine, perché ho rivisto la nostra amicizia, nata oltre quarant’anni fa. E qui desidero ringraziarlo non solo di quanto gli devo, ma anche di quanto gli deve la nostra Taranto. Dal lontano convegno “Omaggio di Taranto a Cesare Brandi” – febbraio 1982 -, con il suo intervento (“Cesare Brandi e gli Scritti sull’arte contemporanea” – gli altri relatori erano Leone Piccioni e Maurizio Calvesi); alla redazione della (prima) Bibliografia su Brandi, che inserii nella Monografia edita dal Gruppo Taranto; all’intervento in ricordo di Antonio Rizzo (“L’arte italiana contemporanea a Taranto, al Premio Taranto ed al Premio Franchina” (gli altri relatori, Gillo Dorfles, Rossi Doria – 1992 -); al convegno per richiedere che il monumento di Nino Franchina per Paisiello fosse realizzato (con lui, Massimo Carboni -1993). Convegno e Mostra per Raffaele Carrieri, suo intervento sul critico d’arte (con Marabini e il sottoscritto – 1995). Poi la scelta di pubblicare il suo “Vita eroica di Pascali” con le Edizioni del Gruppo Taranto (che presentai a L’Attico, con Laura Cherubini e Massimo Carboni -1997-; ed altri eventi che dovrei citare, fino alla presentazione a Taranto di “Scritti tra arte e vita” (2019), e l’impegno per la ripubblicazione del “Martina Franca” di Brandi (a mia cura ed il mio saggio sul carteggio Brandi/Rizzo e la prefazione di Vittorio Sgarbi).

Recentissimo, l’apporto alla mostra al Palazzo Ducale di Martina Franca, nella scorsa estate, “Pellegrino 60”, in ricordo dei sessant’anni del celebre libro di Cesare Brandi che fece conoscere nel mondo la nostra regione. (Per non dire dei tanti impegni in giro per l’Italia, in iniziative ricordevoli – con Maria Luisa Spaziani, con Vanni Scheiwillerper il valori del Maestro, nei quali mi coinvolse). Lo stile, dicevo di Tonelli, del nostro Vittorio. Ha ragione. Intatto perfino negli argomenti domestici, semplici, di quella quotidiana modestia che a tutti, al mondo, tocca vivere. Ma qui ora voglio proporre una vetta: (Il Nome). “Mi ha sempre affascinato il capitolo che Proust ha dedicato a il Nome, nel primo capitolo della . A me , per sedurmi, è bastato il nome di mia moglie, Pinella, con il suo bel suono. Così allegro e intonato al suo aspetto di folletto. (30 ottobre 2020).” In ricordo della sua cara moglie, scomparsa due anni fa. L’amore dipinto con leggerezza. E così l’amore è più alto. Continuiamo con la letteratura? (Oscar Wilde). “Di uno scrittore come Oscar Wilde amo soprattutto gli aforismi.

Ne cito uno, sublime. .” Immortale. E c’è anche Pier Paolo Pasolini, in queste “foglie”. Un aneddoto nell’anno pasoliniano; ma scritto nel 2020. (Brandi e Pasolini). “. Così Pasolini in una lettera a Gianfranco Contini del 3-6-1950. Poi succede che qualche anno dopo Pasolini scrive un saggio su “La fine dell’avanguardia”, usando lo stesso titolo del saggio di Brandi (2-11-1949), senza nemmeno citarlo. E Brandi, giustamente, gli toglie il saluto”. (19 agosto 2020). Ora propongo una “foglia” all’amicizia: (Fabio Sargentini). “Caro Fabio, passerai alla storia come gallerista, tra i più grandi; certo. Ma per me sarai sempre <L’amico della luna>, che è poi il titolo di un tuo libro da me presentato, nel lontano 1984. L’amico più caro è anche il più lontano”. Trattenendo il mio desiderio di riportare tutte le pagine, e chiedendo scusa ai tanti protagonisti non citati, propongo alcune “foglie” leggère: (Il calcio) “Non ricordo chi l’ha detto (forse Gianni Agnelli) ma condivido. Tra le cose meno importanti, il calcio è la più importante.” E ancora sul calcio, sua passione, e ancora su Pier Paolo Pasolini: (Mamma Roma). “È la Roma la mia squadra del cuore. (Pasolini amava il calcio. La sua squadra era il Bologna)”. I due pensieri, del luglio 2020. E poi, quello intitolato: Mourinho alla Roma. “Come diceva Picasso tutto quello che puoi immaginare è reale”. (7 maggio 2021). Sullo sport. (Olimpiadi). “Dopo le vittorie italiane alle Olimpiadi di Tokio, 40 medaglie, un record assoluto, ho telefonato a parenti e amici cari per esternare la mia gioia e gridare insieme a loro W l’Italia. / Per recuperare la calma, ho pensato ad una frase di Cesare Brandi in un’intervista dei primi anni ’80. <L’Italia è uno sfascio – diceva – ma è una ragione di più per amarlo, questo paese>. Da allora nulla è cambiato, se non in peggio. Lo sfascio c’è. W l’Italia!” (8 agosto 2021). Chi vuole controllare la verità di questa “foglia” può controllare la memoria del mio telefonino, per una conferma … tecnologica. Dei 93 pensieri ho proposto solo questi, e davvero sono addolorato per dover trascurare quelli su Brandi ed Argan, quello sul carciofo così ben cucinato da Gilda, e ancor più sul suo risotto (di Gilda); o per il nobile Strawinsky, per non dire dell’autoironia, la definizione di “cagnaccio sardo” che gli danno Pascali, Bonito Oliva e Sargentini). Quello triste, del vecchietto con il bastone che passeggiando si riconosce in una vetrina. Ed i tanti su Nietzsche e Dostoevsckij, e Rilke, e su Montaigne o Pascali. Quelli per Massimo Carboni e per Paolo D’Angelo; ingiusto quello sul dubbio di non essere stato buon docente, come avrebbe voluto. Ora a me resterà il rimorso di non citare le “foglie” sui momenti di debolezza portati dall’età o dalla solitudine: “che tristezza la vita che ti scorre accanto, come la Signora della porta accanto”. Bellissimo! O sugli anni felici.

In conclusione ne aggiungo due imperdibili. Non posso non citarli. (Vanità maschile). “Il più bel complimento da una donna l’ho ricevuto da un’allieva dell’Istituto d’Arte di Ancona, in classe, a voce alta: ” Ma la vanità, sarà un peccato, carissimo Piacereccio? E la “foglia” che conclude il volume.(Una noia bellissima). Ciao Gerardo, come stai? Cosa f ai? – Mah, sto un po’ così, mi annoio. Ma è una noia bellissima. Caro Gerardo, che meraviglioso ossimoro! È tutto il giorno che mi trastullo con la tua frase, una noia bellissima: solo Baudelaire poteva dirla! (18 gennaio 2022). Caro Vittorio, mi fa piacere pensare che tu, conquistato da una “noia bellissima”, scrivessi libri belli come questo. Ti chiedo solo di continuare e di imitare il nostro comune amico Gillo Dorfles: 108 anni, tutti in buona salute.

Aldo Perrone