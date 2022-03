La Regione Puglia ha previsto l’integrazione salariale ai lavoratori in cassa integrazione

«Nell’ambito del Piano attuativo regionale dei progetti finanziabili con il PNRR, importanti misure che riguardano la città di Taranto sono state approvate dalla Giunta regionale guidata dal Presidente, Michele Emiliano. Mi riferisco, nello specifico, al progetto pilota che interessa in particolar modo i lavoratori ex Ilva, ma non solo, in cassa integrazione a zero ore, per i quali è prevista una formula innovativa».

E’ quanto scrive Cosimo Borraccino, Consigliere del presidente della Regione Puglia.

«Parliamo di riqualificazione professionale – aggiunge Borraccino -, col lavoratore che potrà selezionare percorsi promossi da Enti pubblici o da imprese private e candidarsi al percorso prescelto. La dotazione finanziaria è di 10milioni di € e consentirà una integrazione_salariale aggiuntiva oltre al percorso di riqualificazione professionale finalizzato alla ricollocazione. Ringrazio l’assessore Leo, per aver ripreso un percorso avviato nel 2019 dal sottoscritto nella veste di assessore regionale allo sviluppo economico. Inoltre è giusto ricordare che la misura è stata, da sempre, fortemente richiesta dal sindacato USB. Una misura che restituisce dignità ai tanti lavoratori in cassa integrazione pugliesi: solo a Taranto, gli ex Ilva, sono ben 1500!».