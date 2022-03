Passa la “Nave Carabinieri” nel Canale Navigabile, insulti e proteste

Alle ore 14.45, in perfetto orario rispetto a quanto comunicato è stato aperto il Ponte Girevole per permettere il transito in ingresso di Nave Carabiniere. Un momento di grande impatto emotivo, ma che è stato turbato dalla presenza di alcuni manifestanti che hanno espresso il proprio malcontento rispetto alla guerra Ucraina accompagnando il transito della nave con insulti e lancio di oggetti.

In un momento come quello che stiamo vivendo, dopo due anni di pandemia e con una guerra in corso alle porte dell’Europa, è opportuno esprimere nei confronti di tutte le forze dell’ordine e le forze armate vicinanza e solidarietà.