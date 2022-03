Incidente mortale in via Ancona, assolto automobilista

Il giudice presso il Tribunale di Taranto ha assolto A.L. dall’accusa di omicidio colposo riguardo ad un incidente che, nel maggio del 2014 causò la morte di un giovane motociclista, promettente calciatore. Il ragazzo mentre percorreva via Ancona, proprio in direzione dello Stadio Iacovone, perse il controllo della moto in prossimità dell’intersezione tra via Ancona e via Lago di Como. Il motociclista finì la sua corsa contro l’auto condotta da A.L. il quale fu ritenuto responsabile di omicidio colposo. L’accusa, nel corso del processo ha puntato a dimostrare la sussistenza di un nesso causale tra la condotta del conducente dell’auto, accusato di aver affrontato una manovra ad “U” in un tratto di strada in cui tale inversione non era consentita, e la sfortunata fine del giovane calciatore. Il lungo processo si è concluso con la pronuncia di una sentenza assolutoria con formula piena. Assolto perchè il fatto non sussiste. L’intervento conclusivo del difensore dell’imputato, avvocato Mimmo Lardiello, e del difensore del responsabile civile, avvocato Anna Giove, i quali hanno dimostrato che l’evento fatale si è purtroppo consumato a causa del mancato controllo del motoveicolo da parte dello sfortunato conducente.