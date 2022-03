«Non possiamo perdere questo baluardo di innovazione»

«Taranto non può perdere questo baluardo di innovazione». Lo afferma Rinaldo Melucci, candidato sindaco della coalizione Ecosistema Taranto 2022 sull’ipotizzato smantellamento della sede Leonardo di Paolo VI.

«SOLIDARIETÀ AI LAVORATORI IMPEGNATI IN QUESTA DELICATA VERTENZA»

«E’ una prospettiva inaccettabile. Lo è guardando alle giuste rivendicazioni dei lavoratori, che non intravedono certezze rispetto alle decisioni dell’azienda in termini di investimenti, ricadute occupazionali e piani industriali. Lo è soprattutto perché perdere questo baluardo di innovazione tecnologica sarebbe paradossale, in una città che sulla diversificazione ha costruito tutte le sue ambizioni future. Una realtà strategica, in tema di tecnologie applicate alla difesa, che potrebbe dialogare proficuamente con l’università con la quale condivide la presenza nel quartiere. È ancor più preoccupante, questa ipotesi, proprio pensando al fatto che Paolo VI si priverebbe di un sito destinato a incardinarsi nella rivoluzione urbanistica che lo investirà. Per questo esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai lavoratori e alle sigle sindacali, impegnate in questa delicata vertenza».

FEDELE MORETTI CANDIDATO AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA LISTA “CON”

L’Avvocato Fedele Moretti, già Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, ha sottoscritto la candidatura nella lista “CON” alle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale di Taranto; presente alla firma Rinaldo Melucci, il candidato Sindaco dell’ampia coalizione di centrosinistra cui appartiene anche la lista “CON”. Nell’occasione Fedele Moretti ha dichiarato: «ho deciso di essere in campo alle prossime elezioni amministrative, e lo sarò nella lista CON, a supporto della candidatura a Sindaco di Rinaldo Melucci: dopo tanti anni spesi al servizio dell’Avvocatura nazionale e locale, credo sia arrivato il momento di mettere a disposizione della nostra città l’impegno che sempre ho cercato di profondere nelle iniziative che ho intrapreso». «Taranto vive un momento storico importante che – ha poi detto Fedele Moretti – rappresenta un punto di svolta, in cui non si può rimanere a guardare! Adesso bisogna avere il coraggio di metterci faccia e cuore, per continuare nella prossima consiliatura il lavoro dell’Amministrazione comunale che, guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci, ha già prodotto un eccezionale cambiamento nella nostra meravigliosa città».

«Per questo – ha concluso l’Avvocato Fedele Moretti – sarò al fianco del candidato Sindaco Rinaldo Melucci, con lealtà e trasparenza, per completare il suo progetto straordinario: trasformare Taranto in una moderna e sostenibile città europea»