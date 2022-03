Il commento: Comprendere la Storia

Chi non comprende la Storia, dalla Storia viene travolto. Accadde nel 1989 con la fine del comunismo (chiedete ad Achille Occhetto), sta accadendo adesso con la fine della seconda Repubblica. Sono passati circa trent’anni da quando, sotto la spinta di un giustizialismo televisivo, demagogico e terribilmente populista, fu deciso di smantellare il modello politico che ci aveva portato dalle macerie della II guerra mondiale al boom economico, facendoci superare anche il Regno Unito e rendendoci, di fatto, la sesta potenza economica mondiale. Era, quello della prima Repubblica, un sistema che si era ammalato, come spesso accade nelle democrazie, ma che poteva essere curato e sanificato, senza dover, per forza, essere soppresso.

Tuttavia, si optò per l’eutanasia politica, immaginando che fosse necessario gettare l’acqua sporca con tutto il bambino. In un batter di ciglia si decise di mettere in soffitta i valori repubblicani di chi la Repubblica l’aveva voluta, costruita e governata per anni. Ci si convinse che era necessario il maggioritario, ma si scelse di farlo all’italiana, ossia per finta, aggregando quante più sigle si potesse immaginare di associare per vincere le elezioni. Mentre a governare si sarebbe pensato dopo. Era il tempo della “ gioiosa macchina da guerra” della sinistra e di Silvio Berlusconi con il Polo delle libertà a destra. Rispettivamente otto partiti con i progressisti e cinque partiti con il centrodestra. Partiti dai nomi tanto assurdi quanto fugaci e ormai passati nel dimenticatoio. Nacquero in quegli anni tristi fenomeni da cui non ci saremmo più liberati, ossia il bipopulismo ( di sinistra e destra), i partiti di plastica espressione di uomini soli al comando e i tanti magistrati prestati allo star system televisivo e poi celebrati dal leccaculismo giornalistico come eroi a cui consegnare lo Stato.

Eroi che in nome di una imparzialità teorica, dettero vita ad una politica che imparziale non è mai stata e non poteva essere, essendo figlia, a sua volta, del lupanare correntizio sputtanato da Luca Palamara anni dopo. A livello nazionale ricordiamo i Di Pietro, i De Magistris, gli Ingroia, i Grasso, gli Ayala, i Finocchiaro, i Violante, i Casson, i Papa, i Carofiglio, mentre a livello locale il pensiero corre al nostro presidente della regione ma anche ai numerosi aspiranti sindaco di Taranto degli ultimi anni. Oggi ci ritroviamo nuovamente in brache di tela, con una guerra nel cuore dell’Europa e con gli effetti del coronavirus ancora da stemperare. Il mondo è cambiato e pensare di affrontarlo con le logiche degli ultimi anni sarebbe da incoscienti. Il popolo questa verità l’ha già capita da tempo, disertando le urne e lanciando, di fatto, un messaggio potente alle Istituzioni. Cosa è più significativo del sempre più alto numero degli assenti ad ogni elezione? Ormai siamo al 50% dei non votanti. Tuttavia i politici, o meglio quelli che pensano di esserlo non comprendono quest’allarme, o forse non sono in grado di farlo, per manifesta incapacità. E mentre si baloccano con i sondaggi, chiedono l’aiuto dei tecnici per governare. Il popolo dice basta! Cerca competenza e serietà, richiede quantomeno chiarezza. E queste sono pretese nazionali ma anche locali. Taranto nella seconda Repubblica ha sperimentato tre commissari prefettizi (nella prima Repubblica nessuno), un Masaniello (tra l’altro ancora rimpianto dai più), un dissesto, dieci anni terribili di stagnazione, coincidenti con l’amministrazione Stefàno.

E quando sembrava di aver imbroccato la strada giusta (per quanto non semplice ed in salita) con l’ ultima amministrazione comunale, ci si è recati dal notaio, ma non per comprare una casa o per un’ eredità, come potrebbe accadere a noi comuni mortali, ma per commissariare il capoluogo. Ricordiamolo: “dal notaio ( e non in consiglio comunale) per far cadere il sindaco”, sarà un capitolo che si studierà nei libri di educazione civica della scuola del futuro. Non c’è da esser contenti per azioni del genere come non c’ è da andar fieri della seconda Repubblica, anche perché la crisi politica da lei causata ha riverberato sulla crisi economica della nostra città. Pensiamo solo per un attimo all’Italsider, poi Ilva, poi ex Ilva, poi Mittal, poi Acciaierie d’ Italia. Tutto è cambiato per non cambiare: via lo Stato, dentro i Riva, via i Riva e dentro lo Stato. Via lo Stato e dentro Arcelor Mittal, anzi no, di nuovo presente lo Stato. Sono passati rapidi i governi, come meteore nel cielo, in ordine: Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte I e Conte II ora Draghi. Tante parole, pochi fatti, molti morti. È stato detto tutto e il suo contrario, pensiamo ad esempio ai colonnelli di un bravo comico poi autoproclamatosi leader politico: “Se vinciamo, chiuderemo il mostro” (Di Battista) e dopo “Abbiamo vinto, ma non possiamo farlo” (Di Maio) . Abbiamo avuto un presidente di regione ecologista, simpatico e dai modi schietti, sosteneva che “l’ecologia è il nome nuovo dell’ economia” , poi è stato condannato per aver fatto pressioni sul direttore generale di Arpa Puglia, per una triste vicenda attinente il silenzio da mantenere riguardo i livelli di benzopirene a Taranto. Non c’è da andar fieri di questa seconda Repubblica, perché sono stati sprecati trent’anni della nostra vita. Trent’anni in cui le occasioni di miglioramento ci sono state ma non sono state colte.

Occasioni per essere moderni, competitivi, attrattivi nei confronti delle altre nazioni e, nel piccolo di Taranto, competitivi nei confronti delle altre realtà limitrofe. Oggi ci troviamo innanzi un bivio importante, continuare a stordirsi con il populismo di chi promette l’impossibile, con il qualunquismo, con il leaderismo, con il sovranismo ( di Putin, di Orban, di Meloni e di Salvini), con il movimentismo che negando tutto da una parte pretende tutto dall’altra, con il liquidismo delle liste civiche ( anche di tanti pifferai jonici) , oppure tornare al sistema dei partiti tradizionali. I partiti previsti dalla nostra Costituzione, quelli che nascono dalle idee, dalle filosofie, dalle rivoluzioni sociali umane. I Partiti della tradizione, con il loro simbolo su cui non spicca mai il nome del capo del momento, perché il capo passa mentre i valori del partito sono sempre immortali e mai negoziabili.

Questo sistema dei partiti tradizionali accantonato trent’anni fa, appare oggi l’unico possibile argine alla deriva trasformista o all’ assenza di collegamento tra il rappresentante ed il rappresentato di questi anni. Certamente, non si vuole tornare alla prima Repubblica, risulterebbe anacronistico, ma significa prendere atto degli errori che hanno portato alla decrescita e al sottosviluppo di una nazione che in trent’anni ha fatto solo passi in dietro in ogni campo. Scuola, sanità, politiche sociali, pensioni, economia, grandi opere, politiche energetiche, politiche giovanili, politiche estere, criminalità, diritti civili, giustizia, sono solo alcuni dei temi dove siamo in affanno e in ritardo da troppi anni. Servono decisioni politiche coraggiose, ma necessitiamo anche di uomini competenti per poterle fare. Serve, nella sostanza, un nuovo Risorgimento per l’ Italia e lo stesso serve anche a Taranto. Il Risorgimento non è un capitolo da libro, è invece il desiderio di poter vivere in una terra dove sia un’opportunità nascere e non un castigo. È il bisogno di avere una società giusta e libera oltre che moderna. Il Risorgimento passerà anche attraverso le scelte che faremo alle prossime amministrative dove sarebbe opportuno dare un voto valoriale e non solo utilitaristico. È il caso di ricordare che le grandi rivoluzioni cominciano sempre con il prendere coscienza e spero che il popolo di Taranto, oggi, abbia finalmente capito l’insegnamento della Storia.

Alessandro De Stefano