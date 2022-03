Fiocco rosa a Martina Franca, da Mariupol alla nascita in Puglia

MARTINA FRANCA – La luce della vita illumina anche l’ora più buia. Per una donna ucraina, costretta a fuggire sotto le bombe da Mariupol con due bambini e incinta di un terzo da quasi nove mesi e, per di più, a lasciare il marito a combattere contro gli invasori russi di Putin, questa è sicuramente l’ora piu buia. Anche più di quella che ha fatto conoscere al mondo un mostro sconosciuto come il Covid 19. Ma una luce di speranza di nome Nina (nome di fantasia dato dall’Asl e dai medici) si è accesa martedì sera 15 marzo, nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Valle d’Itria di Martina dove la donna, Nastya, ha partorito una bimba di 3 chili e 100 grammi, la sua terzogenita dopo un bambino e un’altra bambina in tenera età e, soprattutto, la prima bimba data alla luce in Italia da una rifugiata.

La giovane mamma, prossima al parto, ha affrontato con coraggio il lunghissimo viaggio per raggiungere Cisternino insieme ad altre donne con bambini al seguito. Un gruppo giunto grazie ad una signora ucraina che vive nella cittadina brindisina a poco piu di una decina di chilometri da Martina e che si è subito attivata per mettere in salvo le sue connazionali in Italia e trovare loro degli alloggi quando è scoppiata la guerra. La signora è una dei circa 200.000 cittadini ucraini residenti in Italia prima del conflittp, l’80% dei quali donne; il nostro, infatti, è il Paese europeo con la presenza più numerosa di ucraini che molto spesso assistono gli anziani. Grazie a lei la piccola è nata in un Paese libero e democratico, lontano dalla guerra. “Dopo un parto naturale a termine, mamma e piccola stanno bene e tutti i parametri sono nella norma. I sanitari hanno seguito la donna fin dal suo arrivo in Puglia: è comprensibilmente triste, ma l’Asl ha predisposto l’assistenza psicologica continuativa e la giovane è supportata dal team di ostetricia e ginecologia e dalla neonatologia dell’ospedale”. Ha fatto sapere l’Azienda sanitaria di Taranto che ha voluto condividere questo momento lieto con un post sui social.

“La vita non si ferma, neanche davanti all’orrore della guerra. È così che una bimba appena nata può, per un momento, rischiarare il buio: è un messaggio di speranza. Benvenuta Nina nome di fantasia per la piccola nata in ospedale a Martina Franca da una giovane mamma ucraina, in fuga da Mariupol e giunta in Puglia qualche giorno fa, accolta nella vicina Cisternino con gli altri due figli più grandi. Il papà è rimasto in patria a combattere”. Il post è corredato da una foto del dottor Raffaele Tinelli, direttore di ostetricia e ginecologia, della dottoressa Tiziana Martucci, responsabile di pediatria e neonatologia e della Cps infermiera Altavilla. Le nascite portano sempre gioia in un reparto ospedaliero ma questa di Nina ancora di più. Prima che la notizia circolasse anche sulle agenzie nazionali di stampa, una ginecologa del reparto, Sabrina Caramia, con molta discrezione aveva manifestato la sua gioia sul suo profilo Facebook: “Nulla può superare la straordinaria Forza della Vita; benvenuta al mondo piccola Nina, la tua mamma ha superato ogni ostacolo per portati al sicuro, lontano da una guerra che non nessuno merita di vivere. Hai colorato in modo speciale il nostro reparto e che tu possa rendere migliore questo Mondo. Un grazie alle meravigliose ostetriche e Oss del turno e ai colleghi che ti hanno accolto”.

Le immagini di questa guerra ci hanno mostrato nei giorni scorsi una donna incinta, anche lei di Mariupol come la donna che ha partorito all’ospedale di Martina. Nella foto era distesa su una barella, con ferite sanguinanti al volto e ad una gamba e una mano sotto il pancione. Veniva trasportata due soldati dopo il bombardamento di un ospedale pediatrico. La sua foto aveva fatto il giro del mondo come simbolo di speranza. Una speranza svanita molto presto. Il destino non è stato altrettanto clemente con quella mamma di Mariupol e col suo bambino.