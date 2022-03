Riti, via libera alle processioni. Il priore Papalia: «Siamo pronti»

«La ripresa di una prudente normalità e l’intenzione del Governo di porre fine allo stato di emergenza entro il 31 marzo, ci permettono di guardare con maggiore serenità anche alla celebrazione delle feste religiose». È quanto si legge in una nota con la quale la Conferenza Episcopale Pugliese dà il via libera alle processioni dopo due anni di stop a causa della pandemia.

«Siamo pronti ad organizzare le nostre processioni mettendoci maggiore attenzione, anche in considerazione di quelle che saranno le indicazioni che arriveranno dalle autorità dopo il 31 marzo in relazione al Covid». Così Antonello Papalia, priore dell’Arciconfraternita del Carmine, contattato da Taranto Buonasera, commenta il via libera alle processioni della Conferenza Episcopale pugliese. «Esprimo gratitudine per la scelta fatta. Rivolgo un pensiero ed un particolare ringraziamento al nostro vescovo, mons. Filippo Santoro, che nel corso di questi due anni di pandemia è riuscito a non farci sentire l’assenza dei Riti – evidenzia il priore – L’iter che porterà alle processioni è già iniziato dopo Natale anche perchè, come tutti sanno, la nostra Settimana Santa è piuttosto articolata. È da inizio gennaio che ci prepariamo nella speranza di ricevere la notizia del via libera alle processioni. Ringrazio tutti i volontari che in questi mesi si sono spesi per realizzare tutti gli atti propedeutici. Gli sforzi di questi confratelli non sono stati inutili».