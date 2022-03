I 100 anni di De Cuia, sul bus numero 8 a declamare versi

Con Claudio De Cuia, fra gli ultimi moicani del dialetto tarantino, chi scrive, fino a qualche anno addietro, ci si incontrava quasi ogni mattina alla fermata del numero 8, in via Principe Amedeo, vicino alla Dok: lui alla fine del giro mattutino, io all’inizio del mio. E’ suo il primo saluto, con ampio sorriso. Come quel giorno… “Uè, Angiulì – disse – ti devo fare ascoltare una cosa”. Estrasse un foglio dalla tasca e cominciò a declamare la sua ultima poesia. C’era da rimanere incantanti davanti a quello sciorinare di suoni e di sensazioni da farti amare ancora più la vita, la nostra Taranto (bella, oh quanto è bella. Lo ascoltavo pregando che l’arrivo del bus non interrompesse quell’incantesimo.

L’automezzo però si stagliò quasi subito dopo davanti alla fermata. Salimmo insieme con il poeta che non smise di declamare, facendosi largo, sempre con il foglietto in mano, nel corridoio affollatissimo e accomodandosi sul sedile lasciato provvidenzialmente libero da un bravo giovane rispettoso. Dopo aver ringraziato con un cenno di capo, Claudio De Cuia concluse il verseggiare il tempo di coprire un paio di fermate. Quindi sollevò lo sguardo dallo scritto e ammiccò con lo sguardo, quasi per chiedere il mio assenso. Poco mancò che, incantati da quei versi, applaudissero tutti i passeggeri, autista compreso. Il giovane che gli aveva ceduto il posto gli chiese un po’ irrispettoso: “’U no’, me l’à dà a me ‘a puijsie?”. “M’a’ scusà, no’ ne tenghe cchiù!” gli rispose. E nascondendo la bocca con la mano mi sussurrò: “E cci ‘u canosce a quidde?”. Ho buttato giù queste note, con la speranza che non gli cadano sorto i suoi occhi: sennò quante sottolineature con la matita rossa e blu, come facevano sui compiti in classe i nostri professori, con un bel “due” vergato sul retro del foglio, certificando così l’assoluta insufficienza.

Quindi, scuotendo il capo, De Cuia prese a brontolare per certe approssimazioni di certi poeti e scrittori dialettali contemporanei, che, a suo dire, oltraggerebbero le origini nobili e lontane di ogni parola. Forte della sua notevole padronanza del dialetto, non ammetteva di essere contraddetto, difendendo con veemenza le sue ragioni con gli altrettanto famosi poeti dialettali che tanto tempo addietro era solito incontrare la domenica mattina in via D’Aquino e che ormai numerosi ora lo osservano dall’alto dei Cieli, in attesa di riprendere (il più tardi possibile, speriamo!) a litigare come una volta.

Angelo Diofano