Ex Ilva, vertice al Ministero del Lavoro. «Recupereremo tutta la forza lavoro»

Si è tenuto ieri l’annunciato incontro al Ministero del Lavoro per discutere sulla procedura di cassa integrazione straordinaria, per un anno chiesta per 4mila dipendenti da Acciaierie d’Italia, a cui ha partecipato il coordinatore della task force per i tavoli di crisi, Luca Annibaletti, per il ministero del Lavoro il segretario generale Andrea Bianchi, per Acciaierie D’Italia l’amministratore delegato Lucia Morselli i segretari nazionali responsabili della siderurgia di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, rispettivamente Valerio D’Alò, Gianni Venturi e Guglielmo Gambardella. Parole forti sono state utilizzate da Morselli.

La richiesta della cassa straordinaria per un anno per tremila dipendenti, di cui 2.500 a Taranto, è stata ribadita dall’azienda: “Il 2018 non c’è più”, ha dichiarato riferendosi all’accordo sottoscritto al Mise quando ArcelorMittal subentrò nella gestione del gruppo ad Ilva in amministrazione straordinaria. “Il 2020 e il 2021 sono stati travolti dal Covid e il 2022 è attraversato dalla guerra. Serve senso di responsabilità da parte di tutti. Chiedo ai territoriali di organizzare singoli incontri negli stabilimenti”, ha aggiunto l’ad. “Concentriamoci su questo anno, ribadisco l’impegno che questo percorso ha l’obiettivo di recuperare tutta la forza lavoro attiva. Confermo la disponibilità”.

Nei giorni scorsi, l’azienda aveva convocato le organizzazioni sindacali per un approfondimento sul sito di Taranto. “La riunione tra azienda ed rsu di stabilimento, di fatto, non ha prodotto nessuna novità rispetto al primo incontro con le segreterie nazionali se non un arretramento in merito ad una maggiore chiarezza sui futuri assetti produttivi e al personale impiegato che sarebbe coinvolto nella procedura di cassa integrazione” si legge a tal proposito in una nota delle Rsu Fiom Cgil Acciaierie d’Italia. “Come Fiom Cgil abbiamo ribadito la consapevolezza che l’incontro odierno non avrebbe affrontato il tema di quale ammortizzatore sociale utilizzare, quest’ultimo infatti sarà discusso a partire dall’incontro con i Ministeri competenti, ma bensì ritenevamo opportuno avere un dettaglio in merito ai numeri del personale coinvolto dall’ammortizzatore sociale che ha determinato, secondo Acciaierie d’Italia, un esubero temporaneo per i prossimi 12 mesi. Dal confronto con l’azienda non è emerso nulla se non l’intenzione aziendale di continuare a gestire unilateralmente la cassa integrazione senza un minimo di confronto con le rappresentanze sindacali. Infatti, sono rimaste inevase tutte le richieste sindacali continuando a non fornire elementi di dettaglio sulle scelte inerenti la gestione del personale. Pertanto, oltre ai tanti interrogativi rimasti in sospeso sul futuro piano ambientale, occupazionale, industriale e di un processo di transizione ecologica necessari a garantire una continuità produttiva si aggiunge l’assoluta indisponibilità di acciaierie d’Italia a fare chiarezza sull’utilizzo della cassa integrazione.

L’incontro con i ministeri competenti dovrà servire a fare luce sui punti sopra elencati, partendo dal fatto che non ci debbono essere esuberi”.