Droga negli slip e nell’abitazione, scatta l’arresto

Droga, tre arresti dei carabinieri. I militari della Compagnia di Taranto hanno fermato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di coltello a serramanico, un quarantaquattrenne tarantino, con precedenti per analoghi reati. I carabinieri della Sezione radiomobile, impegnati in un posto di blocco hanno intimato l’alt all’uomo che era al volante di un’autovettura. E’ stato perquisito e trovato in possesso di piccoli quantitativi di hashish che aveva nascosto negli slip. I militari hanno ritenuto di approfondire i controlli eseguendo una perquisizione nell’abitazione del 44enne ed hanno rinvenuto altri 123 grammi di hashish gran parte dei quali già confezionati in dosi pronte per lo smercio. Sotto sequestro, inoltre, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente. L’uomo è stato quindi condotto in caserma, dove è stato dichiarato in stato di arresto e successivamente sottoposto ai “domiciliari”.

Sempre per droga i carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Taranto, hanno arrestato nella flagranza di reato un 56enne e una 42enne, entrambi di Ceglie Massapica e con precedenti specifici. Dopo aver notato i due, a bordo di un’autovettura, nei pressi di una nota piazza di spaccio del rione Tamburi, hanno deciso di sottoporli a una perquisizione personale e veicolare. Li hanno, quindi, trovati in possesso di due involucri contenenti c 100 grammi di eroina e 500 euro, soldi ritenuti provento di attività illecita. I due indagati, al termine delle formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, sono stati posti ai “domiciliari”.