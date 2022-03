La convention di Visione Comune a Martina Franca

MARTINA FRANCA – L’assessore Antonio Scialpi apre il suo intervento all’affollata convention del Movimento Visione Comune con un ideale passaggio di testimone: “per la prima volta nella mia lunga militanza politica ho vissuto una esperienza senza litigi e senza personalismi, in cui si è creata una squadra coesa all’opera solo per i cittadini. Abbiamo cercato di realizzare a Martina Franca quella comunità ideale pensata da Adriano Olivetti, un’utopia concreta che coniugava il processo produttivo, la responsabilità sociale e l’attenzione al territorio urbano. Il nostro programma elettorale – ha poi detto Scialpi – lo abbiamo già scritto cinque anni addietro.

È l’Agenda Martina Franca, il programma decennale con cui ci siamo presentati alle passate elezioni comunali: molte cose le abbiamo realizzate grazie ai nostri rappresentanti in Consiglio comunale e in Giunta, e molte altre le faremo nei prossimi cinque anni”. Visione Comune, in una gremita sala del Park Hotel “San Michele”, ha presentato ai cittadini il bilancio di cinque anni di impegno nell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Ancona, quest’ultimo assente per impegni istituzionali fuori città. La convention è stata aperta dal pediatra Paolo Vinci, capogruppo in Consiglio comunale di Visione Comune Sono poi intervenuti i responsabili dei tavoli tematici attivati recentemente da Visione Comune: Giuseppe Semeraro (Centro Storico e Turismo), Antonio Cecere (Cultura, Formazione e Inclusività), Paolo Fumarola (Attività Produttive e Innovazione), Nicola Argese (Famiglia, Infrastrutture e Ambiente) e Gianni Genco (Salute e Terzo Settore). Hanno poi preso la parola la consigliera comunale Anna Lasorte. Ha concluso i lavori la consigliera comunale Maria Marangi, nonché presidente di Visione Comune.