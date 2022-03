Paure e razzismo, i volti di Gemma Rossi

Sei immagini fotografiche “inscatolate” per spingere l’osservatore ad andare oltre le apparenze e a calarsi nelle storie. Storie drammatiche, come quelle di chi da terre amare cerca di aggrapparsi ai barconi della speranza per approdare su scogli più sicuri. L’impresa disperata, tuttavia, spesso si risolve nel conflitto con altre barriere: quelle del razzismo, ad esempio. “Chi ha paura dell’uomo nero?” è il lavoro con il quale la fotografa tarantina Gemma Rossi prova a scardinare i pregiudizi e a costringere chi guarda a calarsi nei panni dell’altro, a comprenderne disagi e paure, travagli interiori. Realizzata con il contributo di Cristina Majorano, l’opera di Gemma Rossi sarà inaugurata venerdì 18 marzo alle ore 20.00 all’Hypercube Gallery, presso la Factory di via Niceforo Foca, a Porta Napoli.

«Il mio scopo – spiega la fotografa, già vincitrice (se-condo premio) del Portfolio Italia 2018 – è quello di invitare a non soffermarsi sulla superficie. Spesso abbiamo paura di chi arriva da terre lontane solo perché non conosciamo le loro storie, il loro vissuto, le loro famiglie. Ho scelto di incassare le immagini all’interno di cornici profonde proprio per avvicinarsi a quelle storie e provare a capire. Questa mostra è rivolta ai razzisti, a chi è frenato dall’ignoranza e ha paura di chi ha la pelle nera». Le immagini sono fortemente simboliche: sagome di volti di uomini e donne e al loro interno frammenti delle loro terre d’origine e delle traversate disperate in mare. Il pavimento dello spazio espositivo sarà foderato di blu, a rappresentare il mare da attraver-sare, e cosparso dalle miniature di quei volti. Ci si passerà sopra. «Ho voluto creare questo effetto per simboleggiare come noi calpestiamo le loro storie». Ma come è nata l’idea di questa installazione? «Non è un lavoro nuovo, ho cominciato a svilupparlo tre anni fa quando le cronache ci consegnarono le vicende della Sea Watch e di Carola Rakete. Oggi che siamo tutti pronti a ospitare i profughi ucraini, la diffidenza ad accogliere persone che hanno la pelle ne-ra è ancora più amplificata perché, come scrive Ylenia Piccinni nel testo d’accompagnamento, “nero è buio e fa paura”». La mostra sarà visitabile fino a fine marzo, poi ad aprile è prevista una esposizione al Palazzo Brancaccio, a Roma.

Enzo Ferrari

Direttore Responsabile