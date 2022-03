“Un’impresa da ragazzi volume 2”: la presentazione

È dedicato alla e-commerce il secondo volume del libro “Un’impresa da ragazzi” curato da Francesco Andrea Falcone e illustrato dall’illustratore tarantino Nicola Sammarco, la cui presentazione è in programma venerdì, 19 marzo, a Spazioporto, la sala concerti in via Foca Niceforo nr. 28. Il volume è rivolto ad un pubblico generico e si prefigge di offrire, in forma di una collana editoriale pubblicata da Antonio Mandese Editore, una serie di consigli utili per fare impresa.

FRANCESCO ANDREA FALCONE

Francesco Andrea Falcone è economista aziendale, autore e saggista. Da alcuni anni si occupa di portare all’attenzione del pubblico di lettori più giovani approfondimenti in materia di impresa. Nel secondo volume del libro dedicato ad un settore dell’economia moderna in forte sviluppo, si aiuta il lettore a comprendere il funzionamento di un “e-commerce”: le nuove competenze necessarie per il suo funzionamento, la cura del rapporto con il cliente, l’importanza della organizzazione dei processi. Con la prefazione a cura di Massimo Chiriatti, tecnologo, saggista, autore appassionato della ricerca sulle nuove tecnologie, le tavole di Nicola Sammarco, disegnatore e storyboard artist tra i più importanti in Italia, Francesco Andrea Falcone ripropone la formula divulgativa per ragazzi del disegno e del contenuto testuale per comprendere meglio le conoscenze necessarie ad avviare una impresa del commercio on-line. Alla serata prenderanno parte Francesco Giuri (formatore matematico ed esperto di euro progettazione), l’autore e l’illustatore del volume, l’editore Antonio Mandese. Inizio previsto per le ore 19. L’evento si svolge in collaborazione con Spazioporto e Afo 6.