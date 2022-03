Borraccino: «Insulti a Nave militare: oltraggioso episodio nei confronti dell’intera comunità»

«Esprimo la mia totale indignazione nei confronti di quei pochi facinorosi che ieri hanno accolto con insulti e sassate il rientro a Taranto, in Mar Piccolo, della Nave militare Carabiniere».

E’ quanto si legge nella nota a firma di Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.

«Un episodio alquanto grave – aggiunge – per la terminologia usata, “assassini”, rivolta ai militari, accompagnata da gesti di lancio di sassi in mare. Ricordiamo purtroppo che nel mondo in cui viviamo, le forze dell’ordine sono un presidio a tutela della sicurezza della popolazione, e, il momento storico di tensione internazionale ce lo conferma, a difesa della pace. Questi gesti sono assolutamente da condannare per l’oltraggiosa violenza usata, soprattutto in una città, come Taranto, storicamente impegnata nella Difesa. Solidarietà, vicinanza ed un sentito ringraziamento ai corpi militari che ogni giorno rischiano anche la vita per la pace».