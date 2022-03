Simulazione di ricerca dispersi

Domani, sabato 19 marzo, presso la Riserva Naturale Statale Biogenetica “ Stornara” (Massafra – Palagiano – Castellaneta), si svolgerà un’attività di ricerca dispersi, organizzata dal Cnsas (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) Puglia, dal Comando Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca e dalla Scuola Nazionale Cinofila del Cnsas, che vedrà coinvolte le Unità Cinofile di Ricerca di Superficie del Soccorso Alpino e Speleologico del Centro Sud Italia (già in esercitazione a partire dal 18 e fino al 20 marzo), alcune unità a cavallo dei Carabinieri Forestali e le unità del Nucleo Cinofili Carabinieri Bari.

“L’evento costituisce un significativo esempio di sinergia e collaborazione tra diversi enti e amministrazioni impegnati in caso di ricerca dispersi, oltreché un importante momento addestrativo in diversi possibili scenari di soccorso in ambiente impervio, ambito specifico in cui il Cnsas ha il coordinamento delle operazioni di ricerca” si legge in una nota stampa del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Nello stesso fine settimana a Laterza, infatti, avrà luogo anche l’ultimo modulo del corso Ter (Tecnici specializzati nelle operazioni di ricerca dispersi) del Cnsas, i cui partecipanti confluiranno nell’esercitazione congiunta il giorno 19.Le unità cinofile del Cnsas sono fondamentali in numerosi scenari. Dall’intervento in valanga alla ricerca in superficie e a quella in maceria, senza dimenticare le lunghe “piste” seguite dai cani molecolari.Ogni anno decine di interventi sono risolti grazie all’addestramento e alla preparazione di cani e conduttori del Cnsas.