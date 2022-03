Sequestrati oltre due quintali di bianchetto

Un nuovo duro colpo alla pesca di frodo. In territorio lucano sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Taranto, militari dell’Ufficio locale marittimo di Policoro, in stretta collaborazione con i Carabinieri Forestali delle Stazioni di Scanzano jonico e Pisticci, ha proceduto al sequestro di oltre due quintali di cosiddetto “bianchetto”: novellame di sarda. Il prodotto ittico di cui sono vietate la pesca, la commercializzazione e la stessa detenzione, in quanto incidenti in maniera devastante sugli stock di una specie, la sarda, la cui tutela dal sovrasfruttamento è fondamentale per gli equilibri dell’intero ecosistema marino era trasportato su un veicolo commerciale che stava percorreva la statale jonica 106 e che è stato fermato per controlli all’altezza di Marina di Nova Siri.

Al conducente del mezzo è stata elevata una sanzione pecuniaria di oltre 16.000 euro. L’attività rientra nei controlli eseguiti su tutta la filiera ittica che la Guardia costiera del Compartimento marittimo di Taranto conduce quotidianamente per prevenire e reprimere la pesca, la detenzione e la commercializzazione di tutte le specie ittiche sottoposte a tutela o vietate. Il bianchetto era per il mercato nero lucano e calabrese, sulle cui piazze avrebbe fruttato non meno di 2000 euro.