Quei giorni passati a Donetsk e a Mariupol

Ricordi di un sindaco che diventano tragicamente attuali per la guerra in Ucraina e il bombardamento di Donetsk. Questa città come è noto era ed è ancora gemellata con Taranto. Il 15 gennaio 1985 era stato approvato dal Consiglio comunale di Taranto alla presenza dell’allora Sindaco Giovanni Battafarano e del Sindaco di Donetsk Vladimir Spitzin un documento col quale la città di Taranto si gemellava con reciproci impegni di pace, fratellanza e collaborazione con la città mineraria di Donetsk nel bacino del Donbass in Ucraina. Lo stesso documento era stato approvato dal Consiglio comunale della città ucraina. L’anno successivo, quando io fui eletto sindaco, ricambiammo la visita e per una settimana una delegazione di amministratori tarantini fu ospite dell’Amministrazione comunale di quella città. Della delegazione facevano parte oltre a me gli assessori Pippo D’Ambrosio, Enzo Andrisani e Giuseppe Carrino. In rappresentanza dell’opposizione c’era il consigliere comunale Eneide D’Ippolito del PCI, Pasquale Tortella, il mio segretario, e Salvatore Rizzo capo dell’Ufficio Pubbliche Relazioni del Comune. Facevano inoltre parte della delegazione Salvatore Miceli, Presidente dell’Associazione Italia URSS, che ha fatto da tramite con l’Amministrazione comunale di Donetsk e mio figlio Gianluca che portai con me (ovviamente a mie spese) per fargli fare una bella esperienza.

Dopo una sosta di due giorni a Mosca all’aeroporto di Donetsk veniamo accolti in pompa magna da una delegazione della municipalità guidata dal Sindaco con tanto di ragazze in costume tradizionale ucraino, banda municipale e doni. Percorriamo le strade di Donetsk con un corteo di auto nere preceduto da motociclisti che fanno strada nel traffico mentre sui palazzi ai lati delle strade garriscono bandiere con i colori dell’Italia e dell’Ucraina. Dopo i discorsi di rito nell’incontro ufficiale in Municipio veniamo accompagnati in visita alla città. Portiamo corone di fiori ai vari monumenti cittadini dedicati ai caduti in guerra, al minatore, al lavoro e all’immancabile Lenin raffigurato nell’atto di indicare il cammino verso il socialismo. Monumenti tutti figli del realismo socialista ancora imperante nei paesi dell’URSS di quel tempo che cominciava a muovere i primi passi verso il cambiamento inaugurato da Gorbaciov con la Perestroika. Avvertiamo in città che l’aria in URSS sta per cambiare. Ci si accorge a pelle che la gente apprezza Gorbaciov e la sua nuova politica, si riconosce in lui e apprezza il vivere all’occidentale e il gusto per i consumi. I negozi cominciano timidamente ad esporre alla vendita non solo generi di prima necessità. Naturalmente la delegazione della municipalità di Donetsk ci accompagna e ci fa vedere quello che è in protocollo che possano vedere gli stranieri. Il controllo è ancora stretto e siamo discretamente seguiti e controllati da un funzionario del partito che ci fa da “guida turistica”.

Veniamo condotti a visitare i luoghi simbolo del welfar sovietico, scuole, asili, fabbriche, miniere, industrie, centri sociali. Ma noi sfuggiamo al protocollo e la sera in solitarie passeggiate abbiamo modo di vedere e leggere questa bellissima città dal fascino orientale discreto e malinconico nascosto, a dispetto della sua conformazione urbanistica che la vuole maestosa ed imponente, esaltazione e specchio della grandezza del regime. Percorriamo i grandi viali alberati con enormi palazzoni che ospitano uffici, istituzioni, sedi di importanti servizi. Visitiamo il teatro, il palazzo dello sport, lo stadio dove assistiamo ad una partita di calcio della squadra di Donetsk contro la Dinamo di Mosca. Donetsk dà l’impressione di essere una città monumentale, geometrica e dall’urbanistica ispirata al razionalismo, grandi viali e grandi strade che incrociano ad angolo retto grandi piazze.

Ma la sera al tramonto la città perde questo suo aspetto freddo e sinistro per diventare una città come le altre con un sole che muore dietro i monterroni, le colline formate dai detriti estratti dalle miniere di carbone e ammonticchiati all’esterno delle miniere, dolce come sa essere il sole di tutti i tramonti del mondo quando “è l’ora che volge al disio” e al contempo malinconico come è anche il sole dei tramonti di Taranto che va a morire dietro le ciminiere dell’Ilva. Donetsk è una città mineraria dove si estrae il carbone del Donbass, il bacino carbonifero più importante e ricco di tutta la Russia. La delegazione italiana viene guidata nelle viscere di una miniera di carbone ed assiste all’estrazione del minerale con i minatori al lavoro. Nel Municipio di Donetsk in maniera solenne e ufficiale io e il sindaco Vladimir Spitzin firmiamo, quasi fossimo due capi di Stato, un comune documento di intenti in rappresentanza delle nostre due comunità e approvato dai rispettivi consigli comunali. In esso è contenuto l’impegno solenne a un rapporto di mutua collaborazione, di amicizia e di fratellanza fra Taranto e Donetsk, a bandire la guerra, a perseguire la pace e a costruire rapporti economici e umani solidali fra le due comunità. Dopo un paio di giorni dal nostro arrivo il Sindaco insieme ad una delegazione di amministratori della città ci accompagna a Mariupol la grande città portuale sul Mar d’Azov a un centinaio di chilometri da Donetsk. Mariupol è una città con un grande porto commerciale e militare del tutto simile a Taranto. Grandi navi, grandi banchine, echi di sirene di navi che entrano ed escono da questa porta che per l’URSS rappresenta insieme al porto di Odessa l’unico accesso al Mediterraneo. Oggi i nomi di Donetsk, Mariupol e Odessa sono diventati tristemente noti nelle televisioni di tutto il mondo per i tragici eventi di guerra che le riguardano. Dalla televisione assistiamo alla tragedia ucraina e all’assedio delle tre città, allo spettacolo terrificante di gente pacifica sotto i bombardamenti, di donne e bambini in fuga sotto il fuoco dei tanks, di milioni di profughi vittime di coloro che essi ritenevano fratelli.

Che pena dell’anima vedere in televisione le immagini di quelle strade larghe e imponenti che avevamo visto pullulavano di gente e di attività trasformate in campi di battaglia, le case ridotte in macerie distrutte dai missili e dalle bombe, di donne, vecchi e bambini morti o disperatamente in fuga per la salvezza, di strade percorse da carri armati, da blindati e da soldati armati. Che tristezza vedere Donetsk assediata con i suoi abitanti nascosti nelle metropolitane e nelle cantine come topi per sfuggire ai bombardamenti. La guerra a Donetsk ha fatto tornare l’orologio indietro di 70 anni come ai tempi del secondo conflitto mondiale. Non ha importanza se chi ha scatenato la tragedia si chiami Hitler o Putin. Per questa gente è la stessa cosa, forse anche peggio perché il moderno invasore lo si riteneva un fratello. Il mio pensiero sul piano umano va a Vladimir Spitzin, quel sindaco corpulento e imponente che ci ha accolti con cordialità, al suo vice sindaco Janna una signora dolcissima ad onta dell’aspetto da matrona che aveva che ha coccolato per tutto il tempo della nostra permanenza mio figlio Gianluca (allora quindicenne) come se lo avesse conosciuto da sempre, alle ragazze in vestiti tradizionali che all’aeroporto ci hanno accolto con il pane dell’amicizia, alla firma di quel documento comune tra Taranto e Donetsk su un tavolo ricoperto dalla bandiera arcobaleno con su scritta la parola pace, che siglava la mutua collaborazione, di fratellanza e di pace fra due comunità, a quei bambini agli angoli delle strade e nelle scuole che ci facevano festa sventolando le bandierine dell’Italia e dell’Ucraina.

Quanto lontani sono quei giorni! Quanto lontano è quell’appello con le parole pace, amicizia e fratellanza oggi tradite, beffate, violentate, cancellate da carri armati, bombe e soldati armati fino ai denti. Che tristezza e che amarezza al pensiero che quella umanità, quella cordialità, quella voglia di pace e di fratellanza in questo momento vengono messe sotto i piedi e calpestate da un atto di intollerabile e barbara prepotenza con i bambini che muoiono sotto le bombe. E il mio pensiero corre a “Barbara”, una bellissima e disperata poesia di Jaques Prevert sull’amore e sulla guerra, una poesia che ho sempre amato, che mi porto nel cuore e che oggi diventa tragicamente attuale come sempre attuale sa essere la poesia. Ricordati Barbara / Pioveva senza tregua quel giorno su Brest / E tu camminavi sorridente / serena rapita grondante / sotto la pioggia / Ricordati Barbara / Come pioveva senza tregua su Brest / E t’ho incontrata in rue de Siam. / Tu sorridevi / E anch’io sorridevo…….Oh barbara, che cazzata la guerra / Che ne è di te ora / Sotto questa pioggia di ferro / Di fuoco acciaio e sangue / E l’uomo che ti stringeva fra le braccia / Amorosamente / E’ morto disperso o è ancora vivo?/ Piove senza sosta su Brest / Come pioveva allora! Oh barbara, che cazzata la guerra! Già! “Quelle connerie la guerre!” (Che cazzata la guerra!).

Mario Guadagnolo