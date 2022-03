Gianfranco Chiarelli: «Incontrerò tutti i candidati sindaco»

«Credo fermamente nella sinergia tra le istituzioni e nel lavoro di squadra, ciascuno nel proprio ruolo ma tutti tesi a raggiungere lo stesso obiettivo. La Camera di commercio opera come facilitatore del dialogo tra le istituzioni del territorio. Per questo incontrerò tutti i candidati sindaci a Taranto». È stato questo il commento dell’onorevole Gianfranco Chiarelli, commissario straordinario dell’Ente camerale, al termine dell’incontro con Walter Musillo, incontro che il candidato sindaco per il centrodestra a Taranto aveva richiesto nelle scorse settimane per presentare il proprio programma con riguardo al sistema delle imprese.

«È stato affrontato anche il tema Ilva, sul quale il Commissario – si legge in una nota della Camera di Commercio – ha naturalmente ribadito le posizioni espresse in passato sulla necessità di dare attuazione al piano già previsto dal Governo di ristrutturazione degli impianti in chiave Green e decarbonizzazione, privilegiando la salute dei cittadini e garantendo la continuità dell’occupazione». Intanto, si è svolto mercoledì mattina il webinar “Settore Turistico: Come leggere e analizzare i nuovi mercati e i fattori di cambiamento per creare opportunità per le imprese”. L’incontro, rivolto a imprese e stakeholder, è stato organizzato nell’ambito del progetto Turismo che la Camera di commercio di Taranto realizza dal 2021 in collaborazione con Unioncamere Puglia, le altre Camere di commercio pugliesi ed il supporto di Isnart – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche del Sistema camerale, a valere sul Fondo di perequazione Unioncamere.

«Il webinar segue le attività di focus group svolte nelle scorse settimane e che hanno visto un’ampia partecipazione di aziende e portatori d’interesse anche istituzionali – ha commentato il Commissario Straordinario, on. Gianfranco Chiarelli. Attraverso il Tavolo per il turismo insediato nella nostra Camera di commercio abbiamo promosso con forza la partecipazione del territorio tarantino alla costruzione congiunta di strategie di crescita turistica, sia con riguardo alle destinazioni, sia relativamente al sostegno immediato alle imprese (ne è esempio il nostro bando voucher Turismo 2022 ancora aperto), sia, infine, alla conoscenza di dati e tendenze in ottica innovativa. Il report presentato oggi da Isnart, infatti, deriva in larga parte dal sistema italiano di Data Intelligence ideato dall’Istituto e capace di integrare dati strutturati con open e big data». Il progetto regionale include anche l’attività di Osservazione Economica del settore turistico, con la finalità di analizzare le necessità presenti e le opportunità future per un concreto sviluppo turistico, dotandosi degli strumenti di analisi dei fenomeni turistici per supportare le imprese ad orientarsi tra i tanti elementi di incertezza determinati dalla crisi economica e sociale. Il report presentato oggi è solo l’avvio di un percorso di approfondimento che toccherà sempre più da vicino i diversi territori della regione. «Partendo da questi primi dati – conclude Chiarelli – possiamo conoscere meglio alcune dinamiche del turismo provinciale e, integrando tale conoscenza con il sentiment e le istanze degli operatori, decidere con maggiore consapevolezza riguardo alle azioni da mettere in campo unitariamente per lo sviluppo di un comparto che ha risentito e ancora risente in modo molto significativo delle crisi sistemiche degli ultimi anni».