Educazione finanziaria, riprende il percorso didattico per le scuole

Riprende venerdì 18 marzo il ciclo di incontri dedicati all’educazione finanziaria organizzato da Bcc San Marzano in collaborazione con FEduF (ABI) per le scuole di Taranto e Brindisi. Protagonisti del primo appuntamento “Abbasso gli stereotipi!”, le bambine e i bambini delle ultime classi delle scuole primarie di Crispiano, Fragagnano Taranto e Francavilla Fontana, che parteciperanno ad una lezione online di cittadinanza economica per imparare che non esistono differenze tra le abilità maschili e femminili, soprattutto quando si parla di autonomia, di sostenibilità e di futuro. Una riflessione sulla parità di genere come strumento di sostenibilità oltre che competenza di educazione civica e per sviluppare conoscenze indispensabili per abbattere gli stereotipi e le differenze.

“Abbiamo investito con entusiasmo in questo progetto di educazione finanziaria nelle scuole – ha dichiarato il presidente della Bcc San Marzano Emanuele di Palma – per sensibilizzare gli studenti di ogni ordine e grado sui temi dell’economia circolare e sui modelli di sviluppo sostenibile, illustrando gli approcci economici e le buone pratiche che possono accompagnare e favorire la crescita inclusiva della comunità in cui operiamo”. “La società digitale del prossimo futuro sarà caratterizzata da una crescente attenzione su tre concetti: impatto, sostenibilità e consapevolezza – commenta Giovanna Boggio Robutti, dg di FEduFFondazione per l’Educazione Finanziaria – e grazie al supporto di Bcc San Marzano riusciamo a mettere a disposizione dei docenti, delle ragazze, dei ragazzi e delle loro famiglie alcuni percorsi innovativi necessari per acquisire le competenze di cittadinanza economica sempre più fondamentali nell’attuale quotidianità di ognuno di noi”.