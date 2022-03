Crispiano, il sindaco Luca Lopomo nell’Aip

Luca Lopomo nell’AIP. “Esprimiamo soddisfazione per il ritorno di un sindaco della provincia di Taranto nel Consiglio direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese. Dopo diversi anni di assenza, Taranto ha riottenuto un ruolo in una delle autorità più importanti della Regione Puglia- sottolinea Nicola Oddati, commissario provinciale del Pd – al sindaco Lopomo i nostri auguri di buon lavoro. Siamo sicuri che saprà lavorare insieme con gli altri colleghi per il bene della terra ionica. La sua nomina è frutto del gioco di squadra tra le forze progressiste, e in particolare con il M5S di cui Lopomo è esponente – prosegue Oddati- un ringraziamento al consigliere regionale Mazzarano che insieme con il senatore Turco è riuscito a sbloccare la situazione portando così il Sindaco alla nomina. Come si evince da questa vicenda Taranto c’è e quando lavora di squadra per il bene del territorio riesce a produrre risultati e portare gratificazioni in provincia. Questa è la politica del fare, non quella che si lamenta e millanta di giocare in autonomia dalla regione, rischiando di isolare Taranto e tutto ciò che ruota intorno ad essa”.