Reading letterario con Angelo Mellone

È in programma martedì, 29 marzo, al teatro comunale Fusco (in via Giovinazzi), il reading letterario tratto dal libro di Angelo Mellone dal titolo “Questo solo ti posso dare” (Pequod, 2022) . Dopo otto anni dall’ultimo capitolo della cosiddetta “trilogia meridionale”, lo scrittore torna con un monologo che, dopo Addio al Sud, Acciaiomaree Meridione a rotaia, costituisce un completamento della sua meditazione poetica sul Mezzogiorno. Nel caso di questo monologo, le radici di uno spatriato diventano prologo a una domanda che lacera l’animo dell’autore: quando non ci sarò più, cosa resterà di me? Cosa posso fare per non essere dimenticato come un soffio di polvere? La domanda assume subito il volto della sfida perché non viene lanciata nel vuoto, ma rivolta direttamente ai tre figli dell’autore: idealmente, Mellone li incontra a ottobre sul muretto di un lungomare, fra i pochi abitanti autunnali di Castellaneta Marina, uno dei suoi luoghi del cuore.

Si siedono tutti a guardare il mare, a mangiare qualcosa, osservando ciò che li circonda, fissando il mare e i contorni della città industriale che sta loro a Oriente, la città dove l’autore è nato e giovanissimo ha seppellito il padre, uno dei primi tarantini a essere assunto per costruire il grande stabilimento siderurgico. Con Marianna, Jacopo ed Elena, Mellone intesse dialogo e a ciascuno di loro trasmette ricordi, paure, ansie, confidenze, in una coraggiosa presa d’atto di debolezza, un mettersi a nudo di padre eternamente alle prese con un senso di inadeguatezza che però non gli impedisce di recuperare il tono violento e lirico delle sue precedenti orazioni civili, come quando fustiga i meridionali ossessionati dalla vita metropolitana o quando rivendica la sua militanza giovanile “a destra” per il gusto di fare scandalo e diventare uomo a modo suo.

Ma è soprattutto il tema della fragilità e, in fondo, la paura di scomparire anche agli occhi dei figli – a cui Mellone si sforza di raccontare l’anima del Meridione, proprio a loro nati altrove – che anima questa scrittura, questa recitazione, questo viaggio ossessivo in decine e decine di luoghi, dove le parole di Mellone si mescolano con le note del grande chitarrista Salvatore Russo e le immagini confezionate a mo’ di racconto dal regista Giuseppe Carucci, il duo con cui Mellone si sistema sul palco per accompagnare in poco più di cinquanta minuti il pubblico dentro un viaggio che intreccia polemicamente, poeticamente e con un grande senso di malinconia il Sud, le appartenenze, le scordanze, la paternità, la perdita, l’eredità, la tradizione e, in fondo, la morte e l’amore. La serata avrà inizio alle ore 20,00. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria da effettuare telefonando al seguente numero telefonico: 099.9949349 . Per entrare in teatro il pubblico deve essere in possesso di Green Pass valido secondo le normative vigenti. È anche necessario indossare la mascherina FFP2.