Ad Annalisa Latartara il premio speciale giornalistico “Francavilla”

Si è svolta ieri, giovedì 18 marzo, nell’Aula del Consiglio regionale della Puglia, a Bari, la cerimonia di premiazione del “Premio giornalistico nazionale Tommaso Francavilla”, quest’anno giunto alla sua settima edizione, promosso dall’associazione culturale “La Piazza”, editrice dell’omonimo mensile di vita culturale e sociale di Alberobello, città UNESCO patrimonio della cultura mondiale, con il patrocinio del Consiglio regionale della Puglia, dei comuni di Alberobello e di Castellana Grotte e dell’Ordine dei giornalisti di Puglia.

Oltre ai tre premi previsti, la giuria ha assegnato un premio speciale alla giornalista Annalisa Latartara – già redattrice del Corriere del giorno di Taranto, collaboratrice di Taranto Buonasera e di diverse altre testate giornalistiche e televisive pugliesi – per essersi sempre distinta, durante la sua carriera, per le sue spiccate doti di attento cronista della cosa pubblica, con particolare riferimento alla zona dei trulli e delle grotte. Anche per questa settima edizione, tre i premi assegnati dal valore complessivo di 3.000 euro, per articoli pubblicati su testate cartacee, su testate on-line e per i servizi radiotelevisivi. Inoltre un premio è stato riservato agli studenti dei master di giornalismo, un riconoscimento che vuole essere di stimolo a quanti hanno interesse a intraprendere questa attività, passando dalla formazione.

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale, Francesco De Ruvo e Michele Longo, rispettivamente sindaci dei comuni di Castellana Grotte e Alberobello, Piero Ricci, presidente dell’Ordine dei giornalisti di Puglia, Domenico Giliberti, direttore responsabile del mensile “La Piazza” di Alberobello, promotrice del premio, che ha dato lettura del verbale della giuria e ha proclamato i vincitori. La giuria era composta da Lino Patruno, direttore della Scuola di Giornalismo della Università degli Studi “A. Moro” di Bari, Livio Costarella, consigliere dell’Ordine regionale dei giornalisti di Puglia, dalla prof.ssa Lila Lippolis Francavilla, moglie di Tommaso Francavilla, Gianfelice De Molfetta, presidente dell’associazione culturale “La Piazza” di Alberobello e Martino Angiulli, vice direttore della rivista “La Piazza”.