Una serata a teatro a sostegno delle donne con Donato Alba

L’Associazione Ethra Accademia Sociale promuove, in collaborazione con COOP Alleanza 3.0, un evento di sensibilizzazione dal titolo “Quella macchia di rossetto che non basta”, in cui l’attore teatrale Donato Alba affronta tematiche antidiscriminatorie e di sostegno alle donne. L’iniziativa benefica si terrà alle ore 19.30 di domenica, 20 marzo, presso il Tatà, in via Grazia Deledda, al quartiere Tamburi. Il ricavato dalla vendita dei biglietti, infatti, sarà devoluto allo Sportello di ascolto per le donne in difficoltà dell’Associazione Ethra Accademia sociale che da sempre si occupa di fornire servizi alla persona, con una particolare attenzione alle donne e a tutti coloro che, a vario titolo, subiscono violenza e discriminazioni. Dal 2009 infatti, sono attivi uno sportello antiviolenza donne e gruppi di auto mutuo aiuto, psicoterapia, consulenza legale e laboratori esperienziali.

IL READING

“Quella macchia di rossetto che non basta” è un reading con l’interpretazione di testi di autori che hanno fatto la storia del teatro e della letteratura contemporanea: dal mitico Eduardo De Filippo ad Anton Cechov, fino all’avanspettacolo di Renato Rascel, mentre per la letteratura da Oscar Wilde a Matilde Serao. Le musiche saranno eseguite da Giovanna Franco, Giovanni Pesare e Raffaele Sgobio, mentre a coordinare il suono sarà Massimo Orlando. Annunciando l’evento, l’attore attore teatrale montemesolino Donato Alba ha spiegato che «con “Quella macchia di rossetto che non basta” pongo il mio teatro al servizio delle donne e del loro attivismo. L’arte e la passione per il teatro possono diventare un mezzo potente per lanciare un messaggio oggi tanto necessario: il rispetto per la donna». «Voglio ringraziare – ha poi detto Donato Alba – Angela Pietra Blasi, presidente dell’associazione Ethra che ha voluto fortemente questo spettacolo dopo averlo visto a Montemesola. Per me è un momento importante, sia come uomo che come attore: non basta macchiarsi la faccia di rossetto rosso per celebrare la donna e il suo rispetto: occorre fare cose concrete e io ho deciso di rendere la mia passione per il teatro al servizio per una giusta causa». Le letture scelte da Donato Alba fanno da sempre parte del suo percorso teatrale e artistico: «i miei più grandi maestri – ha poi detto l’attore – sono stati Tullio Solenghi, Maurizio Micheli, Gino Rivieccio e Fioretta Mari. Di loro non ho solo un ricordo emotivo, ma soprattutto un’eredità tecnica straordinaria».

Costo del biglietto: euro 10,00 con prenotazione obbligatoria da effettuare contattando il numero 3245546124.